Smart Working, per genitori e fragili c'è la proroga fino al 30 giugno

Firenze, 10 febbraio 2023 – Via alla proroga al 30 giugno 2023 dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni . Lo prevede un emendamento al decreto Milleproroghe approvato all'unanimità nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Sento.

La norma vale sia per i lavoratori pubblici che quelli privati . In questo modo, viene spostato dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine per usufruire di questa possibilità, anche in assenza di accordi individuali e “a condizione che” lo smart working “sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Per il provvedimento sono stati stanziati 16 milioni di euro .

Elaborando i dati di un'indagine di Ranstad Research , dalla quale emerge che oggi il 13% degli occupati lavora da casa, si evince che sui circa 1,6 milioni di lavoratori in Toscana, oltre 200 mila lavorano da remoto. Ovviamente, sarà inferiore il numero di coloro che nella regione, tra fragili e genitori di under 14, potranno usufruire della proroga al 30 giugno 2023.

L'iter del decreto Milleproroghe: conversione in legge entro il 27 febbraio