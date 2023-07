Oltre il soffitto di cristallo: il punto di Federmanager Toscana sulla parità di genere

Firenze, 18 luglio 2023 - L’assemblea annuale, insieme a un confronto sul “gender gap” e sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Si è svolto a Palazzo Spini Feroni, a Firenze, il doppio evento di Federmanager Toscana. Durante l’assemblea, dopo i saluti del vicepresidente nazionale Valter Quercioli e dal direttore Generale Mario Cardoni, la presidente toscana, Melania Angotta, ha presentato le attività dell’associazione ai soci. A seguire, la conferenza “Oltre il soffitto di cristallo” dedicata al ruolo delle donne.

«Tenere la nostra assemblea e parlare di pari opportunità immersi nella bellezza di Palazzo Spini Feroni ha reso possibile attrarre tanti soci – ha spiegato la presidente di Federmanager Toscana -. La strada per avere una completa parità è ancora lunga, ma le azioni concrete sono l’unico strumento che abbiamo per abbattere gli ostacoli che si presentano nella vita di tutti i giorni». Nel corso del confronto, Stefania Ricci, direttrice del Museo Ferragamo, ha ricordato la straordinaria storia di Wanda Miletti Ferragamo, che alla morte del marito si mise in prima persona alla guida dell’azienda, facendola diventare quella che tutti conoscono. La presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione, Francesca Basanieri, ha fatto il punto sulla situazione toscana e sui recenti provvedimenti presi in questo ambito, a partire dagli asili nido gratuiti. «Le donne laureate e diplomate sono più degli uomini – ha detto – ma i numeri si ribaltano quando si parla di occupazione. In Toscana, gli uomini hanno una probabilità di essere occupati del 18% superiore a quella delle donne e tale quota arriva a raddoppiare nelle regioni meridionali. Sempre in Toscana lavora il 70% delle donne, quindi siamo vicine alle media europea (73%) e sopra quella italiana (63%). La maternità poi diventa un ulteriore motivo di freno, interrompendo l’avanzamento di carriera. Servono strumenti idonei, per fare in modo che la maternità non cambi il percorso lavorativo delle donne. Oltretutto, più donne più ne beneficia il Pil: l’uguaglianza di genere è anche una questione economica».

«La diversità nei luoghi di lavoro produce risultati» ha commentato Elena Bonanni, Hr Partner di Baker Hughes, multinazionale che da tempo applica la parità di genere effettiva nelle assunzioni (50% donne e 50% uomini). «Nel nostro caso non solo metà delle assunzioni devono essere al femminile – ha proseguito – ma anche il 35% delle promozioni devono riguardare le donne. Abbiamo anche numerosi ‘affinity groups’: ‘Women network’ lanciato in azienda 20 anni fa e dedicato appunto alle donne; ‘Pride’ per promuovere la libertà di orientamento sessuale; ‘Able’ per supportare persone diversamente abili (con disabilità evidenti o invisibili). Ne abbiamo poi altri che però sono focalizzati più su realtà anglosassoni, come ‘ Veterans’ e ‘Latinx’».

Ha concluso gli interventi Valter Quercioli, vicepresidente di Federmanager, che ha messo in luce gli interventi sul contratto nazionale dei manager per abbattere gli ostacoli e le ingiustizie, tra cui il gender pay gap. «È fondamentale – ha detto – non solo che le donne siano pagate quanto gli uomini, ma che la loro assenza da lavoro durante la maternità non le porto a perdere la propria posizione e ad arretrare. Su questo stiamo lavorando già da anni con strumenti innovativi».

Lisa Ciardi