Viareggio, 16 febbraio 2022 - Il gruppo nautico Azimut Benetti investe ancora in Toscana, con il sostegno della Regione. Firmato un protocollo d'intesa con l'azienda assieme ai Comuni di Livorno e Viareggio (Lucca), dove il gruppo ha proprie sedi operative, con la collaborazione del Consorzio Navigo.

L'investimento, si spiega, è «destinato a rafforzare l'industria della nautica da diporto in Toscana, leader internazionale nella produzione di super e mega yacht»: Azimut Benetti investirà, in 3 anni, 90 milioni e, di questi, 50 saranno destinati a ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e innovazione di processi produttivi. Riguardo all'impegno della Regione, «si impegnerà a individuare incentivi regionali e nazionali» ed europei, e a favorire l'accesso «a forme di cofinanziamento del programma di investimenti dell'azienda, a sostenere attraverso accordi di innovazione e protocolli di insediamento lo sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo. Sosterrà anche programmi di sviluppo capaci di far crescere il turismo, come la realizzazione del nuovo porto turistico in quello mediceo livornese. Interverrà», tra l'altro per assistere «Azimut Benetti nei processi autorizzativi necessari per concretizzare gli investimenti, di concerto con le amministrazioni interessate».

Il Comune di Livorno darà il proprio supporto sul fronte della qualificazione della manodopera, oltre a sostenere il completamento della trasformazione urbanistica e riconversione della cosiddetta Porta a mare« di Livorno. L'amministrazione di Viareggio si impegna a promuovere la collaborazione tra cantieri, porto e imprese, lo sviluppo di relazioni tra distretto e università, la formazione specialistica attraverso la Fondazione Isyl e lo sviluppo di eventi sul territorio dedicati alla nautica. Il gruppo di lavoro sarà presieduto dalla Regione Toscana. Il protocollo durerà tre anni.