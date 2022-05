Mutui Toscana, tassi in rialzo. E' corsa al fisso. La guida

Articolo : Mutui per 150mila euro L’importo medio sale del 14,5 per cento

Firenze, 11 maggio 2022 - Sono in aumento i tassi di interesse dei mutui. Se fino a dicembre-gennaio 2022 un mutuo a tasso fisso si poteva fare a un tasso tra 1,20 e 1,50 per cento, adesso si va dal 2 al 2,30 per cento. “Le concause dei rialzi – spiega l'esperto di Codacons Toscana, Silvano Bartolini – sono il Covid, la guerra, l'inflazione. E' chiaro che nelle banche c'è molto disorientamento. In questa situazione di incertezza la tendenza dei tassi è al rialzo. Un andamento che sarà probabilmente irreversibile”.

Conviene fare un mutuo?

“La risposta è ancora sì. I tassi sono aumentati, ma sono sempre appetibili rispetto ad anni fa. Certo, erano ai minimi storici, adesso non lo sono più. Ma oggi – risponde Bartolini – la rata di un affitto o di un mutuo si equivalgono”.

Tasso fisso o variabile?

“In questo quadro, con i tassi che aumentano e aumenteranno ancora nei prossimi mesi, è altamente sconsigliabile fare un mutuo a tasso variabile, anche se è più conveniente, con i tassi che vanno da 1,20 a 1,50 per cento. Il tasso fisso ci mette infatti al riparo dai futuri aumenti, perché la rata non varia. E' ovvio che si debba correre. Prima si fa il mutuo, meglio è. Più si aspetta e più probabilmente, anche se lentamente, i tassi saranno ancora più alti”.

Confrontare i mutui

“Se si ha intenzione di accendere un mutuo, la prima cosa da fare è confrontare le offerte. Lo si può fare comodamente seduti, davanti al computer o allo smartphone. Su internet ci sono infatti molti comparatori che possono essere utili. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un consulente finanziario o ad associazioni dei consumatori, come la nostra, che forniscono gratuitamente tutte le informazioni che servono per orientarsi e scegliere il mutuo migliore”.