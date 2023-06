Lavoro, Autolinee Toscane assume addetti alla manutenzione. Ecco come candidarsi

Siena, 27 giugno 2023 – Autolinee Toscane, la società che gestisce il trasporto pubblico su gomma in Toscana, ha aperto una selezione per addetti alla manutenzione bus. In questa fase la ricerca si concentra su tre figure: una per la sede operativa di Siena una per la sede di Grosseto, ed una per il Dipartimento Nord destinata all’officina di Pieve Fosciana, in provincia di Lucca.

Le risorse ricercate saranno chiamate a svolgere attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti, sulle strutture e sulle apparecchiature dei bus che compongono la flotta di Autolinee Toscane.

I requisiti

Sono richiesti il diploma di scuola media inferiore, la conoscenza dei principali sistemi del pacchetto Office, la disponibilità a muoversi sul territorio nei diversi centri di manutenzione, essere auto muniti e disponibili a lavorare su turni anche festivi, esperienza minima di un anno in ambito manutentivo veicoli, truck, bus e idoneità psico-fisica. Sono richieste anche competenze tecniche in ambito elettrico ed elettronico e la conoscenza dei processi di isolamento dell’avaria e di analisi del guasto. Il contratto offerto da Autolinee è in questo caso a tempo determinato di un anno con prospettive di stabilizzazione.

Le altre posizioni aperte

Oltre agli addetti alla manutenzione, sul sito at-bus.it alla sezione “lavora con noi”, sono consultabili le altre ricerche di personale. Tra queste: conducenti, IT Data Analyst, ingegnere di manutenzione, addetto programmazione rete, orari e turni, addetto al magazzino e certificatore dei dati di esercizio.

Come candidarsi

Le candidature possono essere inoltrate direttamente tramite il sito di Autolinee Toscane.