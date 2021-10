Roma, 19 ottobre 2021 – Si torna in presenza negli uffici pubblici, anche all'Inps, dove è attivo un servizio di prima accoglienza per il quale non è necessario prenotare. Chi ha bisogno di informazioni può così tornare a rivolgersi direttamente alle sedi Inps sul territorio – direzioni provinciali, filiali metropolitane, filiali provinciali e agenzie complesse – senza prendere prima un appuntamento. Sempre nel rispetto delle norme anti Covid – distanziamento e mascherina – il nuovo sportello, che si troverà all'ingresso delle sedi, fornirà accoglienza, orientamento e supporto per l'accesso alle informazioni e ai servizi dell'istituto.

Dal 2 novembre riprenderà, anche in presenza, l’attività di consulenza per gli intermediari, che potranno continuare a scegliere anche le due ulteriori modalità di appuntamento, con ricontatto telefonico e via web, già utilizzate durante tutta la fase emergenziale ed ormai consolidate. Per gli utenti restano attivi, inoltre, i consueti canali per prenotare un appuntamento: l'app Inps mobile, il sito www.inps.it, il contact center. Sarà possibile prenotare l'appuntamento anche presso il nuovo servizio di prima accoglienza delle sedi.

Chi si prenota per un accesso allo sportello, potrà continuare a scegliere anche una delle modalità di contatto alternative all’accesso fisico in sede: il ricontatto telefonico o il collegamento online.