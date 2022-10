22 ott 2022

Inflazione oggi in Toscana: ecco dove i prezzi di cibo, alberghi e scuole aumentano di più

Secondo l'elaborazione dell'Unione nazionale consumatori su dati Istat, Firenze è la quarta città italiana più cara per alberghi e scuola dell'infanzia, Pisa è al sesto posto per l'acqua e Pistoia al decimo per la spesa alimentare