“Inflazione: istruzioni per l’uso”. A Firenze un talk show per capire come affrontarla e gestirla

Inflazione, per i più giovani si tratta di un elemento nuovo con cui confrontarsi, per tutti è una variabile che erode potere d’acquisto non solo dal reddito mensile, ma anche dal capitale fermo su conti correnti remunerati a tassi prossimi allo zero. Quindi che fare?

Banca Mediolanum darà la sua risposta a questa domanda attraverso un talk show intitolato “Inflazione: istruzioni per l’uso” che si terrà martedì 13 giugno presso l’Auditorium Camera di Commercio, in Piazza Mentana 1, dalle ore 19:30.

Sul palco si confronteranno Stefano Volpato e Vittorio Gaudio, rispettivamente direttore commerciale e direttore asset management development di Banca Mediolanum. “L’inflazione ha un dato resiliente, sta rallentando, ma rallenta lentamente”, esordisce Vittorio Gaudio.

Tuttavia “l’inflazione può essere un regalo se ci aiuta a recuperare efficienza”, lo incalza Stefano Volpato che continua: “siamo leader al mondo nella cosa più difficile da fare, ovvero rinunciare al frutto del nostro lavoro per accantonare risparmi. Ma se non diamo una finalità a questo denaro, si tratta solo di una rinuncia al consumo. Il risparmio deve rispondere a tre funzioni: bisogni, progetti e fragilità. Ogni famiglia deve confrontarsi con appuntamenti, bisogni, cadenzati dalla vita, come la completa indipendenza economica dei figli e la cura dei genitori che invecchiano, ma ha anche delle aspirazioni, progetti, che danno sapore alla vita stessa. Ma prima di pianificare queste esigenze occorre tutelare la famiglia dagli imprevisti, fragilità, che possono deviare il corso dei progetti”.

La portata dei temi affrontati è di interesse collettivo, per questo motivo l’incontro verrà aperto alla cittadinanza, fino a esaurimento posti, previa registrazione presso l’ufficio dei Consulenti Finanziari di Viale Gramsci 16/10 Firenze, telefono 055 / 245070, indirizzo mail [email protected]