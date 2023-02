Inflazione in frenata a gennaio, in Toscana scende dal 12 al 10,1%

Firenze, 22 febbraio 2023 – Rallenta l'inflazione annua in Italia che scende dall'11,6 al 10% soprattutto a causa della flessione dei prezzi dei beni energetici. Freno a mano tirato anche nella nostra regione, dove dal 12% di dicembre si scende a gennaio al 10,1%. La Toscana diventa però la settima regione (era ottava nella precedente rilevazione Istat) per livello di inflazione, insieme a Trentino Alto Adige e Piemonte. Prima in Italia la Liguria dove i prezzi al consumo, pur diminuendo rispetto a dicembre 2022, restano su livelli molto alti (+12%). L'Umbria è al 10,7% rispetto al gennaio 2022.

Tra le città, anche a Firenze l'inflazione annua scende di due punti percentuali, passando dal 12 al 10%, mentre Perugia è al 10,9%, superiore di uno 0,1% a Milano (+10,8%). Prima Catania, al +12,6%. L’inflazione generale che misura l’andamento medio dei prezzi di beni e servizi è superiore alla media regionale a Pistoia (11%), Grosseto (10,9%), Siena (10,8%), Massa Carrara (10,6%) mentre si attesta al di sotto, oltre a Firenze, anche a Lucca (10%), Pisa (9,9%), Arezzo (9,8%), Livorno (9,5%).

Scendono i prezzi dei prodotti alimentari

Oltre all'energia, scendono i prezzi dei generi alimentari, che in un mese – da dicembre 2022 a gennaio 2023 – diminuiscono dell'8%. “Con l’attuale tasso di inflazione le famiglie toscane per fare la spesa risparmieranno già 90 milioni di euro nell’arco di un anno. La strada è però ancora lunga”, commenta Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Toscana. A livello territoriale, tra dicembre 2022 e gennaio 2023, solo in provincia di Siena l’inflazione alimentare cresce (+7%) mentre scende in maniera più incisiva, superiore alla media regionale, a Livorno (-21%), Pistoia (-14%), Grosseto (-12%) Firenze (-11,4%) e Lucca (-9%). Chiudono Arezzo (-8%), Massa Carrara (-7%) e Pisa (-0,1%).