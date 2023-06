Economia toscana, boom del turismo. Frena la produzione industriale: -1,9%

Firenze, 26 giugno 2023 – Anche in questo inizio anno è il turismo il settore che sostiene il ciclo espansivo dell'economia toscana. Secondo le previsioni di Irpet, il Pil della regione è però ancora sotto di quattro punti rispetto al pre-pandemia e preoccupa la frenata della produzione industriale, iniziata a fine anno e accentuatasi nel primo trimestre 2023.

La diminuzione tendenziale è dell’1,9% e dello 0,7% su base congiunturale, “anche a causa del confronto con un periodo (il primo trimestre 2022) di robusta crescita della manifattura toscana (intorno al 4%) e dell’indebolimento in atto di consumi e commercio internazionale”.

Un possibile elemento di freno alla crescita è anche la faticosa ricerca di personale. Secondo infatti i risultati di un questionario sottoposto nelle scorse settimane da Irpet a un campione di imprese manifatturiere e turistiche della Toscana, il 96% di quelle con posti vacanti dichiara di non riuscire a coprire agevolmente i fabbisogni, prevalentemente per mancanza di candidati (48%) e in via minore per qualità della domanda (21%) o dell’offerta di lavoro (31%). Infine, peggiora il clima di fiducia delle famiglie: in base a un’indagine realizzata a inizio mese, 16 nuclei su 100 si percepiscono poveri, erano 14 l’anno precedente. Ogni 100 nuclei, in 60 dichiarano di arrivare con difficoltà a fine mese: 2 in più di quante non lo dichiarassero nel corso del 2022.

Il 2023 si chiuderà con il Pil al +1,1%

Secondo le stime dell'Istituto regionale per la programmazione economica, il 2023 si chiuderà con un Pil al +1,1%, mentre nel 2024 e nel 2025 si attesterà al +1,3%. Un ruolo importante, ha sottolineato durante la presentazione dei dati in Palazzo Strozzi Sacrati il direttore di Irpet, Nicola Sciclone, lo giocherà il Pnrr, che vale +0,8% di Pil e +1% di occupati l'anno. In cifre: 960 milioni di euro l'anno di Pil e 16.360 assunzioni in più, sempre nell'arco di 12 mesi.

“Al momento – ha spiegato Sciclone – in Toscana siamo a 7,4 miliardi di progetti finanziati del Pnrr, anche se la regione ha un potenziale maggiore, da 8,6 miliardi. Di questi 7,4 miliardi, 4,8 miliardi sono di opere pubbliche, 1,3 per l'acquisto di beni e servizi e altrettanti per incentivi e contributi alle imprese”. “Con il Pnrr – ha sottolineato il governatore della Toscana Eugenio Giani – abbiamo dato alle imprese opportunità che non hanno mai avuto: 530 milioni in cinque anni attraverso i bandi che abbiamo già iniziato a pubblicare. Non ci sono mai stati prima. Sono bandi che si rivolgono all'innovazione, all'efficientamento energetico, alla ricerca e sviluppo attraverso politiche di integrazione. E' importante che le imprese colgano questa occasione".

Gli effetti dei provvedimenti del governo sull'economia toscana

Secondo Irpet, il recente decreto Lavoro, che prevede un allentamento delle causali sul lavoro a termine, non avrà effetti significativi sulle assunzioni, tranne sui contratti di somministrazione, sui quali si registrerà probabilmente una frenata. Solo il 6% dei lavoratori e il 7% delle imprese saranno infatti interessati da questo cambio di regole e in generale sono più gli incentivi alle imprese a favorire le assunzioni a tempo indeterminato. Diverso il discorso del taglio al cuneo fiscale, che si tradurrà, sommandolo a quello previsto nella legge di bilancio, in 41 euro di reddito disponibile in più al mese dopo il pagamento delle imposte, pari a 500 milioni in più nelle tasche dei dipendenti toscani. Anche la riforma del reddito di cittadinanza avrà una ricaduta, con 12mila famiglie tagliate fuori, pari a 37mila toscani, che diventeranno 55mila a regime perché la richiesta dello Strumento di formazione e lavoro non è rinnovabile.