Cooperative toscane, allarme per il futuro dell’agricoltura

Firenze, 22 giugno 2023 - Allarme per interi mestieri a rischio abbandono, preoccupazione per la centralizzazione dello sviluppo rurale presente nella nuova programmazione, necessità di sostegno alle aggregazioni, contrasto a tutto quello che ''si toglie all'agricoltura'' in una regione che produce ''solo il 18% di quel che mangia, e genera soltanto l'1% della produzione ortofrutticola italiana''. Sono alcune delle richieste che i cooperatori toscani rivolgono al Governo e alla Regione Toscana e che Massimo Carlotti, in rappresentanza delle tre centrali cooperative toscane - Legacoop Toscana dipartimento agroalimentare pesca, Fedagripesca Confcooperative Toscana e Agci Agrital - ha avanzato a Firenze nel suo intervento alla Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo.

''Temiamo un ritorno ad epoche che non hanno fatto bene all'agricoltura italiana”, ha detto il responsabile del dipartimento agroalimentare e pesca di Legacoop Toscana Carlotti, evidenziando i rischi di una eccessiva centralizzazione. “Gli interventi di sostegno al settore vanno costruiti basandoci sulla conoscenza dei territori, delle produzioni e delle strutture delle aziende agricole presenti''.

Per le tre centrali cooperative occorre garantire l'accesso all'acqua, andando avanti con rapidità sul piano invasi e ''senza farsi illudere da una primavera eccezionalmente piovosa''. E poi investire di più in agricoltura di precisione e sostenere lo sviluppo delle protezioni colturali e delle serre. I cooperatori toscani giudicano anche inaccettabili le normative che limitano a periodi ristrettissimi l'accesso ai boschi per lavorare, con costi e procedure burocratiche crescenti. ''Il territorio manutenuto è un territorio lavorato. Senza lavoro nelle nostre montagne - ha affermato Carlotti - rischiamo che ci vengano addosso, e a volte non basta nemmeno quello, come abbiamo visto anche nella Romagna Toscana, dove le nostre cooperative forestali si sono messe gratuitamente a disposizione degli enti locali e della popolazione''.

''Il tema della sostenibilità ambientale - ha detto il presidente di Fedagripesca Toscana Fabrizio Tistarelli - non è più rinviabile, anche perché è legato a doppio filo a quella economica: senza la fattibilità economico-finanziaria, la sfida green non la vinceremo. L'altra priorità sono sostegni immediati ed efficaci alla nostra agricoltura e in particolare a settori come la pastorizia e la zootecnia, attività che oltre a garantire molti posti di lavoro svolgono anche un ruolo importante di presidio e valorizzazione delle nostre colline e delle nostre montagne, da anni vittime di un processo di spopolamento che preoccupa sia dal punto di vista sociale che da quello della tenuta ambientale dei territori''.

Alessandro Giaconi per Agci Agrital Toscana ha ribadito che “non ci sarà futuro in agricoltura senza un piano di regimazione e contenimento delle acque con adeguati finanziamenti sia a livello nazionale che comunitario, le risorse regionali da sole non potrebbero che mitigare un problema, quello della siccità, in costante aumento”. “Piove troppo poco e quando piove lo fa in maniera estrema, è per questo – ha sottolineato – che accelerare sul fronte invasi, meglio piccoli e diffusi, è indispensabile, com'è doveroso sostenere e indirizzare le nostre aziende verso un'irrigazione di precisione che minimizzi gli sprechi".