Congresso Uil Toscana: contratti stabili e salari adeguati contro la carenza di personale

Firenze, 5 luglio 2022 - E' al lavoro - come cambia, come si tutela, come si crea alle giuste condizioni - che la Uil Toscana dedica il suo dodicesimo congresso 'Lavoro=Sicurezza+stabilità+Salario', che si tiene il 5 luglio all'Auditorium al Duomo in via de' Cerretani. Partecipano 180 delegati da tutta la regione, in rappresentanza di 80mila iscritti, chiamati a rinnovare le cariche apicali del sindacato e il 'parlamentino' che eleggerà il segretario generale. Ad aprire il congresso il monologo dell'attrice Gaia Nanni, a chiuderlo il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri. La relazione è affidata all'attuale segretario della Uil Toscana, Paolo Fantappiè. Segretario, come va il lavoro in Toscana? «I dati che ci ha fornito Irpet sono preoccupanti. Nel 2019 i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 8.145 euro sono stati 164mila, pari all’11,3% del totale contribuenti con fonte di reddito prevalente da lavoro dipendente). A livello nazionale, nel 2020, il reddito primario ha subito una flessione del 7,4%, mentre in Toscana, dove i settori soggetti al lockdown e alle successive restrizioni pesano di più, è stata registrata una decrescita ancora più forte, pari all’8,6%». Ora pesano guerra e inflazione... «Già nel mese di gennaio 2022, le crescenti pressioni inflazionistiche maturate fino a quel momento e la recrudescenza della pandemia delle settimane precedenti, hanno arrestato quel percorso di ripresa dell’economia toscana: la produzione industriale ha fatto segnare un -4,1%, il Pil previsto al 4,6% nel 2022 è stato ricalcolato ad un più misero 2,3%. Si parla di 15mila aziende in Toscana che chiuderanno con un bilancio in negativo nel 2022 e con un riflesso sempre negativo in termini di tenuta occupazionale, che interesserà circa 115mila lavoratori». Cosa proponete come sindacato? «Chiediamo che venga aggiornato il patto per lo sviluppo del 2019 e fatto quanto prima un cronoprogramma firmato da Regione, ...