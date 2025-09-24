Cartiere Carrara, quasi 500 milioni di fatturato: bilancio di sostenibilità 2024 presentato a Firenze

Firenze, 24 settembre 2025 – Crescita economica e attenzione all’ambiente viaggiano insieme per Cartiere Carrara, che nel 2024 ha sfiorato i 500 milioni di euro di fatturato, con un valore della produzione pari a 465 milioni e una crescita dei volumi di circa il 7% rispetto all’anno precedente. La produzione ha raggiunto 300 mila tonnellate di carta tissue, mentre la forza lavoro è salita con 86 nuove assunzioni, per un totale di otlre 800 dipendenti a livello di gruppo.

I numeri sono stati presentati a Firenze, all’Auditorium Innovation Centre, nel corso della presentazione del bilancio di sostenibilità 2024, redatto per la prima volta in conformità con i principi Esrs (European Sustainability Reporting Standards), anticipando la normativa europea in materia.

Il documento fotografa i risultati raggiunti e indica la rotta per i prossimi anni. Sul fronte ambientale, nel 2024 Cartiere Carrara ha ridotto i consumi idrici dell’8,6% rispetto al 2022, destinato quasi metà dei rifiuti prodotti al recupero e piantato 14.185 alberi nell’ambito del progetto di forestazione avviato nel 2020. Anche le emissioni di gas serra sono calate, grazie a investimenti in innovazione ed efficientamento degli impianti.

“Con questo bilancio abbiamo voluto presentare i risultati del 2024 e allo stesso tempo indicare la rotta per i prossimi anni”, ha dichiarato Mario Carrara, vicepresidente dell’azienda. “Per noi la sostenibilità significa integrare in modo concreto tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale e di governance”.

“Abbiamo chiuso con quasi 500 milioni di fatturato e significativi risparmi in termini di consumo di acqua”, ha aggiunto l’ad Gaetano Ievolella, sottolineando l’importanza degli investimenti fatti.

Tra gli obiettivi futuri ci sono la riduzione ulteriore dei consumi idrici, l’incremento dell’energia da fonti rinnovabili, la predisposizione di un piano di decarbonizzazione in vista dell’adesione alla Science Based Targets Initiative (SBTi) e l’introduzione di criteri Esg nella selezione dei fornitori per una filiera più sostenibile.

Il 2024 è stato anche l’anno dell’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, che impegna l’azienda a rispettare i principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il professore Marco Frey della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Cristiano Dutto, direttore qualità e sostenibilità di Cartiere Carrara.