Bonus 200 euro Toscana: va anche a chi ha il reddito di cittadinanza

Firenze, 6 maggio 2022 – Sono 45.397 i nuclei familiari che in Toscana nel primo trimestre 2022 hanno percepito per almeno un mese, secondo i dati Inps, il reddito o la pensione di cittadinanza, per un importo medio di circa 480 euro mensili. Inizialmente esclusi, saranno anche loro beneficiari del bonus da 200 euro, una tantum, destinato ai lavoratori e pensionati sotto i 35mila euro di reddito annuo. La novità, che ha suscitato non poche polemiche, è arrivata con il consiglio dei ministri del 5 maggio, che ha approvato alcune modifiche al dl Aiuti.

Oltre ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, i 200 euro andranno anche, ha confermato il consiglio dei ministri, a collaboratori domestici, lavoratori autonomi e stagionali.

Come viene erogato

Il bonus arriverà direttamente in busta paga dal datore di lavoro o, in caso di pensionati, dall'Inps, con l'assegno pensionistico. Nel caso di lavoratori autonomi i 200 euro saranno scalati dalle tasse.

Quando arriva

Il bonus sarà calcolato sulle buste paga e le pensioni relative al mese di giugno (e quindi pagato a luglio 2022), o, come sconto fiscale per i lavoratori autonomi, potrà essere utilizzato tra giugno e luglio.