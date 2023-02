Stop superbonus, è polemica in Toscana: Regione e Ance contro il Governo, “Danno enorme”

Firenze, 17 febbraio 2023 – Proteste in Toscana per le decisioni del Governo sul Superbonus, con lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Contrari si dicono la Regione e l’Ance.

Cosa accade ora

“Un danno enorme per tante imprese e famiglie e la richiesta, rivolta a Roma, di rivedere la situazione ed adottare strumenti per consentire a Regioni ed Enti locali di acquistare i crediti fiscali”. Così, in sintesi, l'assessore toscano alle attività produttive Leonardo Marras.

«Con questa decisione il governo rischia di mettere sul lastrico piccole imprese e famiglie italiane - sottolinea in una nota -. Insieme ad altre Regioni, proprio in questi giorni, avevamo chiesto linee guida che consentissero, con adeguate garanzie, di sbloccare la situazione ed aiutare imprese e privati che si trovano in una situazione oggettivamente difficile e dalle possibili pesanti ripercussioni, economiche e sociali. Oggi invece tutto è bloccato».

Da Marras un appello al «Parlamento affinché riapra la partita della cessione dei crediti fiscali, anche concedendo strumenti e garanzie a Regioni ed enti locali per poterli acquistare», ed ai consiglieri regionali del centrodestra che, «invece di ritirare in tutta fretta mozioni ed interrogazioni che ci chiedevano di attivarsi per l'acquisto dei crediti, cosa che stavamo appunto facendo, ci aiutino ora a far cambiare idea al governo».

"E' un provvedimento insensato, che colpisce le imprese quanto le famiglie; perché le aziende rimarranno definitivamente senza liquidità e i cantieri si fermeranno, con pesanti conseguenze anche per i privati che hanno commissionato i lavori". Così il presidente di Ance Toscana, Rossano Massai, commenta il decreto legge.

''Se non si trova una soluzione rapida, al grave problema dei crediti incagliati, a cui si somma anche quello dei crediti maturati con i lavori in corso, per i quali la cessione è ancora possibile, si aggiungerà anche l'impossibilità da parte delle famiglie di pagare i lavori futuri con lo sconto in fattura - continua Massai -. Decisioni del genere avranno conseguenze devastanti sia sul piano economico che sociale''.

''Sul problema dei crediti incagliati è da ottobre che come Ance abbiamo lanciato l'allarme e avevamo anche fatto proposte insieme ad Abi per trovare soluzioni al problema, ma siamo stati inascoltati; il Governo deve trovare soluzioni con la stessa rapidità con cui ha cancellato la cessione'', prosegue il presidente.

Va giù dura anche Cna. "La decisione del governo di bloccare le cessioni del credito e gli sconti in fattura creerà anche in Toscana una vera catastrofe sociale".

A dirlo è il presidente regionale di Cna, Luca Tonini, in merito al decreto legge in materia di Superbonus edilizio che, di fatto, blocca i sistemi di cessione del credito e dello sconto in fattura. La norma, inoltre, ferma la cessione dei crediti a Regioni ed enti locali.

"Questo provvedimento - aggiunge Tonini - fa sì che migliaia di imprese della nostra regione rischino seriamente di chiusura, aziende artigiane che hanno lavorato nel rispetto della legge, hanno anticipato i costi dei materiali si sono adattate a tutte le modifiche in corso d'opera che le normative richiedevano. La chiusura di migliaia di imprese significa anche la perdita di numerosi posti di lavoro con centinaia di famiglie che perderanno il sostentamento".