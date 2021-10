Roma, 30 ottobre 2021 – Il Black Friday è il giorno in cui i consumatori possono acquistare, online e non, usufruendo di speciali sconti e offerte su ogni genere di prodotti: smartphone, elettrodomestici, console, giocattoli, abbigliamento.

Quest'anno è il 26 novembre la data da segnare sul calendario per fare ottimi affari, anche in vista del Natale. Ma come accade da qualche anno a questa parte, il periodo degli sconti si è allungato. Di solito dura almeno tutto il fine settimana, seguito dal Cyber Monday, la giornata degli sconti sui prodotti tecnologici che cade il lunedì successivo al Black Friday (dunque, il 29 novembre).

Non mancano le offerte che si protraggono per tutto il mese di novembre. Sui siti internet delle principali catene della grande distribuzione e delle piattaforme per lo shopping si cominciano a vedere sezioni dedicate al Black Friday. Alcune aziende hanno già dato il via agli sconti. Ecco quali sono.

Euronics

Everyday Black Friday. E' la promozione di Euronics, che fino al 26 novembre propone in anteprima un prodotto in offerta esclusiva al giorno. Alcuni esempi: lavatrice Bosch da 579 a 349 euro, smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6-128 Gb da 299 a 189 euro. Tutte le informazioni qui.

Comet

Smartphone con sconti dal 20 al 60%, con possibilità di rateizzare in 10 o 20 mesi a tasso zero. E' l'offerta di Comet, che ha già diffuso un volantino, valido fino al 10 novembre, anteprima del Black Friday. Sconti anche su orologi, monopattini, notebook, questi ultimi con ribassi fino al 150%, televisori, frigoriferi. Spedizioni gratuite a partire da 49 euro. Per informazioni: www.comet.it.

Unieuro

Dopo gli 'Halloween Days', la catena si prepara al Black Friday con una serie di offerte su prodotti Apple, computer, elettrodomestici, videogiochi, smartphone e televisori. Le informazioni all'indirizzo www.unieuro.it/online/Black-friday.

Mediaworld

Sul sito di Mediaworld è aperta un'apposita sezione che anticipa qualche informazione sul Black Friday, con sconti sia nei negozi che online. La catena invita a registrarsi sul sito per essere pronti ad approfittare delle offerte. Per informazioni, cliccare qui.

Ibs

In attesa del Black Friday, le librerie Ibs hanno lanciato la Happy Card. Fino al 18 novembre, con una spesa di 30 euro, si riceve in regalo un buono acquisto del valore di 5 euro. Informazioni su www.ibs.it.