Assegno unico per i figli. Aumenti e nuove regole

Una famiglia

Firenze, 20 febbraio 2023 – Da questo mese scattano gli aumenti dell’assegno unico universale per l’effetto combinato dell’adeguamento all’inflazione e delle maggiorazioni introdotte nella legge di bilancio. Per quanto riguarda l’aumento del costo della vita, il beneficio destinato a famiglie con figli fino a 21 anni, la rivalutazione è stata fissata all’8,1%. Per chi percepisce il massimo a figlio, cioè 175 euro, avrà un incremento di circa 15 euro. C’è però anche una importante novità. "I nuclei familiari già beneficiari dell’assegno e la cui domanda non sia revocata, decaduta o respinta – spiega Tommaso Cecchi, responsabile del patronato Sias della sede zonale di via Milano 12 a Prato – non sarà necessario presentare una nuova domanda, a meno che non ci siano variazioni dei requisiti del nucleo familiare". Queste sono: nascita di un nuovo figlio, modifica o inserimento della condizione di disabilità del figlio, cambiamento rispetto alla frequenza scolastica o di corsi di formazione per i figli tra i 18 e i 21 anni, separazione o matrimonio dei coniugi, diversi criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori. "Dunque, senza queste variazioni non...