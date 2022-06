Agricoltura toscana, sarà un'estate da incubo

Firenze, 17 giugno 2022 – Sarà un'estate difficilissima per le aziende agricole toscane, tra costi di produzione alle stelle, speculazioni sul prezzo del grano, peste suina e siccità. A lanciare l'allarme è Cia Toscana.

“Servono interventi rapidi e sostegni sicuri da parte del Governo, della Regione Toscane e dell’Unione Europea a sostegno di tutte le aziende agricole – afferma Valentino Berni, presidente Cia Toscana -. E’ necessario da parte dell’Ue, un fondo dedicato alle ripercussioni della guerra verso la nostra agricoltura, così come è avvenuto per il Covid. Servono tempi veloci e ristori certi, evitando lungaggini burocratiche che troppo spesso rappresentano un ostacolo ai tempi dei ristori”.

Fra i problemi degli ultimi mesi – fa presente Cia Toscana – quello del riconoscimento del giusto prezzo per il raccolto di grano coltivato in questi mesi a costi esorbitanti, con stime del +40 per cento sulla mietitura per il rincaro del gasolio agricolo, aumentato del 100 per cento sul 2021, che galoppa dopo l’annuncio dell’embargo sul petrolio russo.

Continua poi l’emergenza ungulati e selvatici, aggravata dai casi di peste suina africana che stanno minacciando la zootecnia di qualità della Toscana dopo i casi in aziende del Lazio a pochi chilometri dalla Maremma. “A rischio – denuncia Cia Toscana - sono anche le razze pregiate e autoctone come la Cinta senese”.

Come se non bastasse la siccità, ormai realtà in tutta la Toscana: campi all’asciutto da mesi, raccolti a rischio e produzioni come l’olivicoltura in forte crisi idrica con il concreto pericolo di ripetere l’annata tragica del 2021.