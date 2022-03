Pisa celebra Mazzini, cerimonia solenne il 10 marzo

Pisa, 5 marzo 2022 - - Saranno Genova e Pisa ad aprire il 10 marzo le celebrazioni nazionali per il 150esimo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, con una doppia cerimonia che unisce simbolicamente i luoghi in cui il patriota risorgimentale nacque e morì. Le due città saranno unite dall'emissione congiunta di un francobollo commemorativo voluto da Poste Italiane e da due mostre inaugurate contemporaneamente a Casa Mazzini a Genova sull'epistolario mazziniano e alla Domus Mazziniana di Pisa sull'immagine di Mazzini nella filatelia. A Pisa sarà il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a rendere il solenne omaggio della Repubblica italiana al suo 'padre' spirituale. Lo rende noto l'Ateneo pisano, il cui rettore Paolo Maria Mancarella è presidente della Domus Mazziniaia e del Comitato nazionale. Il Presidente Fico alle 11,30 sarà alla Domus Mazziniana per l'inaugurazione della mostra dal titolo 'Dare un volto all'idea. L'immagine di Mazzini nella filatelia' e all'emissione del francobollo commemorativo da parte di Poste Italiane con annullo filatelico 'primo giorno'. Alle 12,15 seguirà la solenne apertura delle celebrazioni agli antichi Arsenali repubblicani, con interventi di Mancarella, l'indirizzo di saluto di Fico, e e la lectio magistralis '1872-2022: l'Italia allo specchio di Mazzinì tenuta da Roberto Balzani, ordinario di storia contemporanea all'Università di Bologna, già presidente dell'Associazione Mazziniana e membro del Comitato scientifico della Domus Mazziniana. La cerimonia sarà chiusa dal presidente nazionale dell'Associazione Mazziniana italiana, Michele Finelli. Le celebrazioni si concluderanno alle 19 nel salone storico della Stazione Leopolda con 'Eco di un mondo invisibile. Viaggio musicale in compagnia della chitarra di Giuseppe Mazzini' del maestro Marco Battaglia, introdotto dal direttore della Domus Mazziniana, Pietro Finelli secondo cui «ricordare Mazzini oggi non è un'operazione esclusivamente scientifica e storiografica, ma rimanda al senso profondo dell'Italia e dell'Europa come comunità politiche unite da un destino comune». Alle celebrazioni di Pisa e Genova ...