Un calice di rosso con Bordelli e Arcieri

Ora che stava in pensione poteva permettersi qualche sfizio in più, dettagli che rimandava perché in fondo non importanti. Anche se era tardi e tornava a prendere il maggiolone che aveva lasciato in San Niccolò, aveva allungato la strada da via dei Neri, dove era andato a trovare la sua amica Rosa, a Piazza della Signoria per poi raggiungere Por Santa Maria, attraversare il Ponte Vecchio e da Santa Felicita prendere via dei Bardi. Ed ecco, ora voleva risalire Costa Scarpuccia. “L'ho fatta sempre in discesa e di corsa. La rifaccio a piedi lentamente e vediamo cosa c'è”. Una volta, fermatosi a Spoleto alcuni giorni, il commissario Bordelli, ora vicequestore in pensione apparente, aveva goduto della bellezza di quella cittadina osservando gli angoli di tutte quelle bellissime stradine abbracciate dai fiori. E quella piazza del Duomo... Beh, risalita la Costa si girò e vide che nonostante fosse notte avanzata, dietro la vetrata del ristorante del Colonnello Arcieri, a la retraite come lui “fino alla prossima volta”, c'era una luce accesa.

Erano le una e trenta sotto la luna ed era quasi Natale, ma non c'era un freddo insopportabile. Pungente abbastanza, sì, ma da rialzarsi il bavero e andare avanti.

Bordelli bussò e sentì dopo poco il passo deciso che aveva imparato a riconoscere. Quello di un amico vero col quale si dava ancora del lei. Questo gli sembrava il vero modo per restare in confidenza.

Arcieri aprì sorridendo da dietro al vetro: “Buona sera, anzi buona notte, questa visita proprio non me l'aspettavo”.

“Passavo di qui per andare a San Niccolò e prendere la macchina, destinazione... “Impruneta”.

“Proprio così”.

“Venga, sto finendo di guardare i registri. L'attività è intensa ma stasera mi è parso giusto mandare i ragazzi a casa un po' prima e lasciarli liberi domani mattina per i regali e tutto il resto”. Un albero di Natale dava ancora le sue intermittenze con i riflessi nella prima stanza del locale, montato su un tavolino poco lontano dalla cassa.

“L'ha lasciato acceso?”

“Sì. Lo confesso. E' un omaggio all'infanzia e mi dà calore. Si segga, la prego”. Bordelli si accomodò e slacciò un paio di bottoni del cappottone che portava. Arcieri riapparve con una bottiglia.

“Ahia – sospirò Bordelli – se si comincia con questa poi non si sa dove si finisce”, ma Arcieri gli aveva già riempito un calice di rosse e si apprestò a fare altrettanto con se stesso. “Novità?”

“Niente che lei non sappia almeno quanto me. A volte ho la sensazione e al tempo stesso la convinzione che la terra, le mura, le case, i fiumi, registrino gli eventi e ce li restituiscano per fare giustizia quando gli uomini non la fanno”. “L'ha presa larga...”

“Sì. Pensi che una roccia ha nascosto al suo interno il corpo di una donna di cui si erano perse le tracce e in qualche modo, dopo tanti anni, ce l'ha restituito”.

“Interessante. E' un meccanismo che conosce anche la nostra memoria”.

“Che vuol dire?”.

Arcieri buttò giù tutto d'un fiato il calice di rosso e Bordelli lo imitò, sotto i nastri d'oro, d'argento e rossi che si illuminavano nel buio.

Arcieri riversò.

“La memoria vigila su tutto, incamera. Noi a volte decifriamo a distanza di anni e anni qualcosa che sta lì e la cui importanza ci si rivela in relazione a un contesto, a una frase di un altro, a un cambiamento”.

“Mi faccia un esempio”. “Diotivede” Bordelli rise di gusto. “Che?”. E ci bevve su.

Arcieri restituì il sorriso e mando giù il nettare rosso. Poi riprese: “Vede, siamo quasi a Natale. Ebbene a ridosso di questa stessa festa, nel dicembre del 1941 sono stato mandato in missione in Ucraina. L'ho accennato alla cena che abbiamo fatto a casa sua. Un soldato che lavorava nell'ospedale allestito a Stalino dall'esercito italiano, dov'ero stato mandato per una missione, mi disse mentro uscivo dalla porta 'Dio ti vede'. Io pensavo che fosse il freddo a creare pensieri mistici a quel militare e invece era lui che mi salutava presentandosi col suo cognome. Ed era proprio il nostro Diotivede”. E partì il terzo calice.

Per berne qualcun altro in compagnia di Bordelli e Arcieri e approfondire gli spunti di trama raccontati con questa premessa, meglio rivolgersi ai libri che Marco Vichi e Leonardo Gori hanno pubblicato quest'anno con Guanda e con Tea, rispettivamente “Nulla si distrugge” e “La libraia di Stalino”. Buona lettura.