Teatro Puccini: ecco la nuova stagione tra passione, impegno e creatività

Firenze, 7 giugno 2023 - Dinamico, effervescente, partecipato. Il Teatro Puccini è da sempre la perla decentrata della cultura fiorentina, situata nei pressi del Parco delle Cascine e a pochi passi dagli spazi multimediali e post-industriali della ex-Manifattura Tabacchi: la struttura - oggetto di un complesso processo di ristrutturazione ed efficientamento attraverso i fondi del PNNR che si concluderà a settembre - è guidata da Cristina Giani, unica presidente donna di un teatro fiorentino, capace di raggiungere e superare le presenze di pubblico del periodo pre-pandemico attraverso un intenso lavoro di squadra, che coinvolge - oltre al suo staff tutto al femminile - anche le principali istituzioni locali.

Il programma della nuova stagione, ideata e diretta da Lorenzo Luzzetti, è realizzato infatti con il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio e Unicoop, e si sviluppa su tre assi portanti: smuovere le coscienze, allargare il pubblico e aprire il palcoscenico a giovani compagnie.

Il percorso è formato da dieci spettacoli in abbonamento completo e quattordici a scelta, con una selezione che conferma la ricchezza e la qualità dell'offerta culturale del teatro: ad aprire la rassegna, ci sarà proprio una novità, con Joele Anastasi e la sua Vuccirìa Teatro che portano in scena il 27 e 28 ottobre la loro opera prima, "Io, mai niente avevo fatto" , risalente a dieci anni fa.

Non mancano i big in cartellone, da Ascanio Celestini e il suo "racconto senza spettacolo" intitolato "L'asino e il bue"(18 e 19 novembre), a Giorgio Pasotti che si misura con i "Racconti disumani" di Franz Kafka per la regia di Alessandro Gassmann (24 e 25 novembre). Ritornano al Puccini anche Ale & Franz e il loro "NatAle & Franz Show" (6 e 7 dicembre), con la partecipazione straordinaria di Enzo Iacchetti, e per il terzo anno consecutivo la giovane compagnia Carrozzeria Orfeo, protagonista del monologo di stand-up comedy "Stupida Show" (11 e 12 gennaio), con Paola Minaccioni. Nel mezzo, l'appuntamento speciale per l'ultimo giorno dell'anno con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, che riportano in scena per la regia di Matteo Marsan il classico di Louisa May Alcott "Piccole donne".

E poi ancora Paolo Hendel con l'esilarante "Niente Panico" (dal 25 al 27 gennaio), Lella Costa che scompone e ricompone il Pinocchio di Collodi (22 e 23 marzo), e le sperimentazioni delle compagnie I Gordi (16 e 17 febbraio) e Familie Floz (2 e 3 marzo). Sarà infine Teresa Mannino a chiudere la stagione con il nuovo spettacolo da tutto esaurito "Il giaguaro mi guarda storto", previsto dal 9 al 14 aprile.

"Il Teatro Puccini si conferma un presidio di cittadinanza critica e partecipe - sottolinea l'assessore alla cultura Alessia Bettini -. Uno spazio artistico che guarda al futuro forte della sua straordinaria offerta culturale e di una rete consolidata di sinergie con le principali istituzioni cittadine".