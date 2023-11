Teatro Cantiere Florida, uno sguardo sul presente. Presentata la nuova stagione

Firenze, 13 novembre 2023 - Un sogno chiamato Florida. Era il 2012, quando tre realtà culturali - Elsinor, Murmuris e Versiliadanza - decisero di realizzare il primo progetto fiorentino di multiresidenza negli spazi del Teatro Cantiere Florida: oggi, quella visione è diventata un'officina creativa innovativa e sperimentale, che ogni anno accoglie le proposte più interessanti del panorama contemporaneo nazionale e internazionale, sposando temi e questioni di stretta attualità.

Sguardo sul presente e rapporto costante con il tessuto cittadino guidano il percorso della nuova stagione, che propone fino al 16 aprile un programma di oltre cinquanta eventi tra spettacoli in cartellone e teatro per giovani e giovanissimi, festival e progetti speciali: per la prosa, i titoli più attesi sono le prime toscane de "La Ferocia", trasposizione del romanzo omonimo di Nicola Lagioia per la regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà, e "L'ultimo animale", scritto, diretto e interpretato dall'artista Caterina Filograno; la rilettura del poemetto shakespeariano "Venere/Adone" da parte di Danilo Giuva e della Compagnia Licia Lanera, il premio Ubu "Spezzato è il cuore della bellezza" di Mariano Dammacco - con Serena Balivo come protagonista - fino all'omaggio al padre del Rinascimento italiano "Filippo Brunelleschi. Nella divina proporzione", a cura di Giancarlo Cauteruccio e dell'iconica formazione Teatro Studio Krypton.

Al via anche la sezione danza, che presenta il dittico "Etoile - Star" della drammaturga Rita Frongia, che dirige la coreografa e danzatrice americana Teri Weikel e l'attore Stefano Vercelli; tra gli altri appuntamenti, il mito di David Bowie raccontato dal fondatore dei Bluvertigo e dalla compagnia di Lindsay Kemp, la danza del diavolo italo-francese in prima nazionale "Saraband", con Erika Zueneli e Laura Simi, ed un altro dittico, "Tracce + C'era tutta la materia del mondo", che comprende l'opera di e con Sara Capanna, Barbara Carulli e Michele Scappa, e l'indagine sul rapporto tra luoghi, mestieri e corpo di Sara Sicuro.

Non mancano come sempre tante iniziative speciali, dalla conferma del festival "Materia Prima" a cura di Murmuris, al workshop "On Lolit* Road", che coinvolge adolescenti under 17 e cittadini over 65, in collaborazione con la compagnia Biancofango; dalla rassegna "Effetto donna - Dialoghi taciuti", in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, all'attenzione per i più giovani, con i tradizionali matinée per le scuole curati da Versiliadanza ed Elsinor nell'ambito de "Le chiavi della città" e gli spettacoli pomeridiani della domenica contenuti nel programma "Il Florida dei piccoli".