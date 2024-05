“Sulle Orme Del Signor Herbert” in Italia

Siena, 27 maggio 2024 – S’intitola “Sulle orme del Signor Herbert” il progetto realizzato dall’Istituto Adam Mickiewicz, in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di uno dei più importanti poeti polacchi del XX secolo. Zbigniew Herbert (1924-1998), visitò Siena e Orvieto nell’estate del 1959 durante il suo primo viaggio all’estero. Affascinato dal patrimonio della cultura italiana, immortalò il suo soggiorno nei saggi “Il Duomo” e “Siena”, che fanno parte della raccolta “Un barbaro nel giardino” (1962), pubblicata dopo il suo ritorno. Questo libro, una delle opere più importanti dell’autore poi candidato al Premio Nobel per la letteratura, è stato pubblicato in lingua inglese e presto uscirà anche in italiano per l’editore Adelphi, con la traduzione di Andrea Ceccherelli. “I saggi sono anche il punto di partenza per la storia che l’Istituto Adam Mickiewicz racconterà al pubblico italiano nel progetto “Sulle Orme Del Signor Herbert’’ – spiegano gli organizzatori -, invitandolo a riscoprire le due città ripercorrendo i passi del poeta. L’installazione è costituita da sette stand (2x1metri) allestiti nei luoghi descritti da Herbert nel racconto del suo viaggio: tre a Orvieto (stazione ferroviaria P. Cahen Funicolare, Piazza Gualtieri/Via del Duomo, Piazza Duomo) e quattro a Siena (Palazzo Pubblico, Pinacoteca Nazionale di Siena, Santa Maria della Scala, Fortezza Medicea). Ognuno di essi presenta un breve testo biografico e una citazione da “Un barbaro nel giardino” (in italiano e in inglese) che, in una versione più lunga, può essere ascoltata tramite un codice QR che rimanda a registrazioni in entrambe le lingue pubblicate su una piattaforma streaming. La passeggiata offre l’opportunità di visitare Siena e Orvieto adottando il punto di vista di un poeta-viaggiatore che, grazie alla sua vasta conoscenza e alla sua abilità letteraria, fu in grado di scoprire le sottigliezze della storia, delle opere d’arte e dell’architettura di queste città, senza dimenticare di commentare la vita quotidiana dei loro abitanti.” L’inaugurazione ufficiale del progetto sarà venerdì 7 giugno alle 11 nella Sala Sant’Ansano in Santa Maria della Scala. Oltre ai rappresentanti dell’istituzione, interverranno la Presidente della Fondazione Zbigniew Herbert Maria Dzieduszycka e la vicedirettrice dell’Istituto Polacco di Roma, Magdalena Trudzik. L’installazione è stata realizzata dall’Istituto Adam Mickiewicz nell’ambito delle celebrazioni del centenario della nascita di Zbigniew Herbert (con il patrocinio ufficiale dell’UNESCO), in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma e gli Uffici Comunali di Siena e Orvieto e rimarrà aperta al pubblico fino al 1° novembre 2024.