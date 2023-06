Scandicci Open City 2023: la meraviglia a cielo aperto

Firenze, 10 giugno 2023 - Un cantiere di incontri ed emozioni. Ha conquistato da tre anni il cuore della comunità il festival "Scandicci Open City", la rassegna estiva patrocinata da Regione Toscana che ritorna con un programma di centosessanta eventi tra teatro, musica, cinema, danza, poesia e circo contemporaneo.

Un itinerario di arte e spettacoli a cielo aperto, che porta il pubblico tra piazze, giardini, circoli, ville, castelli e boschi della città: "E' un percorso ricco di tanti generi diversi e pensato per un pubblico ampio, di tutte le fasce di età e di reddito - spiega l'assessore alla cultura Claudia Sereni - La creatività degli artisti e la bellezza dei luoghi sono il miglior antidoto ad un presente difficile ed offrono l'opportunità di rimettere al centro il benessere reale delle persone".

Tanti gli appuntamenti previsti fino al 24 settembre: dalle serate al fresco del Parco di Poggio Valicaia, sopra le colline, al giardino del Castello dell'Acciaiolo, che ospita dal 17 giugno "Nutida", il festival di danza contemporanea diretto da Cristina Bozzolini e Saverio Cona. Lo spazio del Pomario sarà teatro di grandi celebrazioni e ricorrenze, organizzate dall'Accademia Musicale di Firenze: tra i tributi più importanti, quello a Franco Battiato del Festival dell'Economia e della Spiritualità (10-12 luglio), con Angelo Privitera, Padre Guidalberto Bormolini e Stefano Mancuso, il centenario della nascita di Italo Calvino, in compagnia di Paolo Hendel (19 luglio) e Ciro Masella (27 luglio), e gli ottant'anni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, ricordati da Francesco Rainero (21 giugno) e Tommaso Novi (20 luglio). E poi ancora la rassegna "OpenCine", a cura dell'associazione Amici di Cabiria: cinque serate a settimana per quasi un mese con proiezioni, incontri e ospiti speciali.

Non mancano anche omaggi alla sperimentazione e contaminazione tra i linguaggi, come il ritorno di Krypton (18 luglio), che porta al Pomario il progetto "Migrazioni Digitali" - composto da "Body Scaping: architetture dinamiche per il corpo" di Massimo Bevilacqua e "Peaceful Places" di Margherita Landi e Agnese Lanza - e la conferma di "Cirk Fantastik!", con l'associazione APS Aria Network Culturale che promuove una tre giorni - dall'1 al 3 settembre - dedicata alla libertà individuale e di espressione artistica.

Tra le novità della stagione, l'iniziativa "Fuori Kasta" di Tempo Reale e Massimo Altomare, che il 14 settembre apre al pubblico le porte della casa circondariale di Sollicciano per un concerto dell'Orkestra Ristretta dei detenuti del carcere, la prima edizione di "Altre Spiagge", il festival di cultura queer che da sabato 17 giugno per quattro serate propone talk e spettacoli all'aria aperta alla Casa del Popolo di Vingone, la musica jazz che entrerà nelle fattorie e gli agriturismi del territorio, e ben sessanta appuntamenti nei circoli cittadini.