Residenze digitali: ecco il bando che unisce teatro e innovazione

Firenze, 27 gennaio 2024 - Esplorare lo spazio digitale. E' l'occasione unica per declinare la propria ricerca autoriale verso direzioni molteplici ed inedite la quinta edizione del bando "Residenze digitali", l'iniziativa che si rivolge ad artiste e artisti delle performing arts. Il progetto, ideato dal Centro di Residenza della Toscana che unisce le associazioni culturali Armunia e CapoTrave/Kilowatt, coinvolge altri nove partner - Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Centro di Residenza Emilia Romagna, Associazione Zona K di Milano, Fondazione Piemonte dal Vivo - Lavanderia a Vapore, Centro Umbro Residenze Artistiche, e le new entry Fuorimargine di Cagliari e Associazione Quarantesettezeroquattro di Gorizia - provenienti dal resto del paese.

C'è tempo fino a giovedì 22 febbraio per partecipare, caricando la propria proposta sul portale il Sonar (www.ilsonar.it): l'obiettivo dei promotori è quello di individuare tra gli elaborati quattro modelli di residenza che colleghino i linguaggi della scena contemporanea e della performance con l'ambiente digitale. Dopo la prima fase di selezione, i candidati sono chiamati ad un colloquio conoscitivo con gli organizzatori da realizzarsi in videoconferenza tra il 25 e il 29 marzo: i vincitori riceveranno un contributo di 4500 euro + iva, oltre alla disponibilità di un alloggio e di uno spazio di lavoro per l'eventuale periodo di residenza in presenza.

Un momento di studio, approfondimento e creazione accompagnato dai curatori dell'iniziativa e da quattro esperti specializzati nell'ambito dell'arte digitale - Marcello Cualbu, Laura Gemini, Anna Maria Monteverdi e Federica Patti - che in qualità di tutor seguiranno gli artisti durante lo sviluppo dei loro progetti. In coda al percorso , il risultato delle attività svolte verrà reso disponibile attraverso una restituzione online aperta al pubblico da tenersi nel mese di novembre durante la Settimana delle Residenze Digitali.