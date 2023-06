Pupi di Stac: Il Teatro di Figura torna a Villa Vogel

Firenze, 28 giugno 2023 - E' un viaggio senza soste il tragitto dell'Estate Fiorentina, che continua ad offrire un ventaglio ricco e colorato di proposte diffuse in ogni angolo della città: oggi è il turno della settima edizione di Stenterelliade, la rassegna ideata dai Pupi di Stac che presenta a Villa Vogel un programma di nuove storie e spettacoli innovativi, portando nel cuore popolare di Firenze - il Quartiere dell'Isolotto - le compagnie di Teatro di Figura più brillanti ed originali.

"Educazione, attenzione e sensibilità verso famiglie e bambini sono la ragion d'essere di un percorso bello e denso di eventi gratuiti - spiega l'assessore alla cultura Alessia Bettini - Il festival dei Pupi di Stac è ormai un habitué dell'Estate Fiorentina, e conferma la natura itinerante, diffusa e capillare della nostra programmazione estiva".

L'apertura è prevista domani pomeriggio con la prima tappa di Kamishi Bike, la biciclettata per narratore e musicista che condurrà il pubblico allo Spazio 0 del Centro Culturale Canova, dove li attendono i giochi installati dalla compagnia catalana Guidox 8 e realizzati dal maestro Joan Rovira con materiali di recupero; in serata, la giornata si conclude negli altri due punti del giardino insieme alla Compagnia degli Sbuffi di Napoli e al Il CerchioTondo di Lecco.

Tanti gli appuntamenti in cartellone a luglio, dal ritorno della compagnia triestina La Contrada con "Alice nel Paese del meraviglie" al Teatro del Drago di Ravenna, che adatta la favola di Apuleio "L'asino d'oro"; dall'omaggio all'arte dei burattini della cagliaritana Is Mascareddas alla versione scanzonata e ironica del classico "Il gatto con gli stivali", portata in scena dai Pupi di Stac. E non può essere certo il caldo agostano a fermare la rassegna, che continua con la maschera marchigiana ottocentesca del contadino Mengone Torcicolli, protagonista dello spettacolo della compagnia Lagrù, la magia del teatro su nero del Teatro dei Colori di Avezzano, in occasione della notte di San Lorenzo, e gli amori tragicomici e surreali raccontati dalla forlivese All'Incirco.

Dopo le avventure di Pinocchio, narrate dal burbero burattinaio della certaldina Dodici Lune, il gran finale si svolgerà il 31 agosto con la "Battaglia dei cuscini" della Compagnia Il Melarancio: sulle note scatenate delle musiche ska, gli spettatori sono invitati ad un duello senza esclusione di colpi armati di centinaia di leggerissimi cuscini multicolori.