Omaggio a Marco Polo nel 700° dalla scomparsa

Firenze, 23 gennaio 2024 - A 700 anni dalla morte di Marco Polo, la compagnia Underwear Theatre dedica idealmente al mercante e viaggiatore veneziano una nuova produzione basata sul testo Shakespeare di "Il Mercante di Venezia". Lunedì prossimo alle 21, il Centro Età Libera S. Iacopino (via delle Carra 4) ospiterà infatti la lettura recitata a cura di Filippo Frittelli, con la partecipazione straordinaria della musicista e compositrice Annamaria De Vita, accompagnata dalla cantante lirica Stefania Renieri. Lo spettacolo sarà ad ingresso libero. “ La Via della Seta, già conosciuta dai tempi più antichi -commenta Frittelli, ideatore e regista del progetto -, sviluppata nell'epoca delle repubbliche marinare dove il coraggio e l'audacia del mercante medievale sancisce la nascita formale dei rapporti fra due culture, e forse anche la loro definizione stessa, cioè quella che viene definita oggi con certezza occidentale dal nostro lato ed orientale dall'altro. Vicende che hanno unito in un viaggio non solo terreno ma anche immaginifico mondi lontanissimi – continua Frittelli - facendoli penetrare per sempre nelle menti e nei cuori di ogni persona. E come ancora oggi si parla sempre di via della Seta, come legame per l'avvicinamento dei popoli e la loro convivenza pacifica, anche il teatro vuole essere - ancora oggi - al di là di ogni divenire estetico artistico, lo spazio ideale dell'incontro di culture, età, sessi, modi e opinioni.” Per l’occasione, Underwear Theatre presenterà il nuovo workshop finalizzato alla realizzazione proprio dell'opera di Shakespeare. “I partecipanti lavoreranno sul controllo dell’energia del corpo, la creatività gestuale, la ricerca dell'extra quotidiano, l’ascolto del proprio ritmo interiore ed avranno modo d'integrarsi nella compagnia stessa – spiega Frittelli . Il titolo del nostro workshop sarà “Genesi. Se fare fosse facile quanto sapere” e si tratterà di un percorso formativo teatrale trimestrale di livello unico, con data di inizio martedì il 30 gennaio. Genesi vuole essere uno spazio di tempo in cui trovare o ri-trovare l'attore che è in noi. Un percorso formativo rivolto a chi ha curiosità o vuole approfondire la propria esperienza nel teatro : un percorso trimestrale suddiviso in 12 lezioni con cadenza settimanale. Il metodo di lavoro sarà quello del learning by doing e i partecipanti lavoreranno sulla formazione dell’energia del corpo, la creatività gestuale, la ricerca dell'extra quotidiano, l’ascolto del proprio ritmo interiore. L'opera di W.Shakespeare "Il Mercante di Venezia" sarà utilizzata per un'indagine drammaturgica a livello corale, verso la messa in scena di un progetto registico con rappresentazione finale aperta al pubblico.” Le lezioni si svolgeranno in via della Carra 4 Firenze, ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30 Il 29 Gennaio 2023 alle ore 21 si terrà un incontro orientativo. Info: [email protected]; 3349070095 Caterina Ceccuti