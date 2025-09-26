Museo degli Innocenti: Toulouse-Lautrec e il viaggio nella Parigi della Belle Epoque

Firenze, 26 settembre 2025 - I teatri e i caffè-concert, le prostitute e gli chansonnier, i manifesti pubblicitari e le prime visioni del cinema che sarà. Siamo alla fine dell'Ottocento, a Parigi, dove l'arte invade i boulevard, i locali sono frequentati da attori, scrittori e ballerine, e la razionalità positivista sembra garantire in eterno pace, benessere e progresso scientifico. Assiduo frequentatore del Moulin Rouge a Montmartre, Henri de Toulouse-Lautrec è riuscito a catturare con sguardo ironico e graffiante il lato oscuro e notturno della Belle Epoque: pittore, illustratore e innovatore grafico, l'artista nato nel 1864 ad Albigeois, nobile di sangue ma bohémien per vocazione, ha saputo rivoluzionare la grafica promozionale attraverso manifesti pubblicitari realizzati con una tecnica litografica inedita: icone visive divenute nel tempo testimonianza unica della magia di un'epoca irripetibile.

La mostra curata da Jurgen Doppelstein in collaborazione con Arthemisia, Cristoforo e Ernst Barlach Museumsgesellschaft Hamburg è un viaggio coinvolgente in cento opere e nove tappe, come le fermate di un treno che attraversa le stanze del Museo degli Innocenti colorandole di voci, suoni e immagini del tempo perduto. Pitture dunque, ma non solo, perché il fascino dell'esposizione risiede nell'allestimento, che restituisce la scenografia fin de siècle con arredi originali, oggetti storici, materiali d'archivio, fotografie e docuvideo, intrecciando in un'unica sinfonia estetica arte, società e cultura visiva.

E se non mancano prestiti eccezionali dalla Collezione Wolfgang Krohn di Amburgo e dal Museo Toulouse-Lautrec di Albi, come la celebre litografia a colori "Jane Avril" (1893), manifesti pubblicitari - "Troupe de Mademoiselle Eglantine" (1895) e "Aristide Bruant nel suo cabaret" (1893) - disegni a matita e a penna, grafiche promozionali e illustrazioni dei giornali, ecco che il percorso si apre anche grandi protagonisti dell'Art Nouveau: dalle seducenti figure femminili di Alphonse Mucha al pioniere della pubblicità moderna Jules Chéret, dalle atmosfere poetiche di Georges de Feure alla raffinatezza formale di Frédéric-Auguste Cazals e Paul Berthon.

Arte e tecnologia, libertà espressiva e intrattenimento, sogni e rivoluzioni culturali: in altre parole, la Belle Epoque.