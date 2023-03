Reaching for the Stars: una costellazione di artisti a Palazzo Strozzi

Damien Hirst, protagonista a Palazzo Strozzi

Firenze, 2 marzo 2023 - Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye, da Damien Hirst ad Anish Kapoor. E' una parata di stelle la mostra che da sabato fino al 18 giugno celebra a Palazzo Strozzi i protagonisti dell'arte contemporanea: "Reaching for the stars" è il titolo del progetto che unisce la Fondazione Palazzo Strozzi con la prestigiosa Fondazione Sandretto Re Rebaudengo attraverso un percorso di oltre settanta opere esposte dal Piano Nobile alla Strozzina fino all'installazione speciale nel cortile rinascimentale.

Una sinergia che nasce dalla volontà comune di creare una piattaforma di sperimentazione e partecipazione dove accanto alla presentazione della collezione vi sia spazio per nuove produzioni create ad hoc e un ampio programma di attività e iniziative, talk e workshop in grado di coinvolgere gli artisti e il pubblico: "Accessibilità, innovazione e condivisione sono il cuore di un progetto che non si limita ad esplorare quarant'anni di scoperte e ricerche nell'arte contemporanea - spiega il curatore Arturo Galansino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi - Ma rivendica con orgoglio i valori del mecenatismo e della committenza ospitando la mostra nella città dove il grande collezionismo è nato".

Un viaggio suggestivo che presenta non solo opere fondamentali come "1000 Names" di Anish Kapoor e "Love is great" di Damien Hirst, ma si struttura in approfondimenti inediti sull'arte italiana tra anni Novanta e Duemila - da Maurizio Cattelan a Paola Pivi e Lara Favaretto - e percorsi a tema che uniscono la riflessione sull'identità politica e sociale della celebre serie "Untitled Film Still" di Cindy Sherman con la serigrafia "Untitled (Not ugly enough) di Barbara Kruger e la scultura in materiali organici "Self-Portrait" di Pawel Althamer. Una ricerca che si amplia abbracciando tutti i linguaggi espressivi dell'arte, dalle grandi sculture di Andra Ursuta, Adrian Villar Rojas, Berlinde De Bruyckere e Mark Manders ai dipinti sospesi tra figurazione e astrattismo di Sanya Kantarovsky, Michael Armitage, Cecily Brown e Avery Singer, fino alla sezione speciale dedicata alla Video Arte, con opere simbolo come "History of Main Complaint" di William Kentridge, "Zidane. A 21st Century Portrait" di Douglas Gordon e Philippe Parreno e "The End - Rocky Mountains" di Ragnar Kjartansson.

"E' veramente un piacere poter festeggiare i trent'anni della nostra collezione all'interno di questo palazzo, cuore dell'architettura rinascimentale - sottolinea Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione - Un'occasione speciale per ripercorrere i tragitti dell'arte contemporanea creando un dialogo vivo e aperto con il pubblico in visita, nello spirito di condivisione e accessibilità della cultura che condividiamo con la Fondazione Palazzo Strozzi".