“Max Forever” a Lucca Comics: Pezzali, il fumetto e il tour negli stadi

Lucca, 1 novembre 2023 – Un fumetto per raccontare le storie dei suoi personaggi, delle sue canzoni, ma anche un modo particolare per annunciare il prossimo tour negli stadi. E’ la scelta fatta da Max Pezzali che, in un affollatissimo incontro al Teatro del Giglio di Lucca, ha presentato il lancio del suo primo comic book durante la prima giornata di Lucca Comics & Games, il festival che vede il gruppo Qn-La Nazione.Il Giorno-il Resto del Carlino nel ruolo di media partner.

L’albo, intitolato “Max Forever” è illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni e prodotto da Lucca Comics.

“Ho scelto il fumetto – dice Pezzali – perché è un linguaggio che mi appartiene e mi piace comunicare con il linguaggio un po' estremo ma perfettamente intellegibile”.

La presentazione del fumetto è poi diventata l’occasione per un viaggio a tutto tondo nel mondo di Pezzali, nel suo essere antidivo e schivo, del suo amore per il fumetto, dimostrato anche nel suo grande successo “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” (“Sono cresciuto con i fumetti della Marvel”, racconta) e la sua voglia di raccontare non chi è vincente, ma chi è (o si sente) un po’ sfigato.

raccontare arrivo di un tour negli stadi, il fumetto è un linguaggio che ci appartiene mi piace comunicare com il linguaggio un po' estremo ma perfetttamente intelligibile