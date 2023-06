Viareggio, posto del cuore

Viareggio, 20 giugno 2023 - Viareggio per me è un luogo del cuore, che mi rimanda all’infanzia. Ho passato molte vacanze dallo zio Ennio e la zia Fedora, che avevano una pensione a conduzione familiare nei dintorni. Erano estati diverse, con un sapore, una luce, che non so descrivere se non definendole felici. Anni dopo mio cugino Gianni ha conosciuto lì Carla, la ragazza che è poi diventata la sua compagna, e con cui ha costruito una bellissima famiglia. Quindi è un legame profondo quello che mi lega a Viareggio, dove torno sempre con gioia, anche perché mi piace la dimensione di questa cittadina nella quale è ancora possibile dimenticarsi dell’auto, inforcare una bicicletta e godersi la lentezza, che è qualcosa che ultimamente ci sfugge e che invece quando posso vivo intensamente, quasi fermandomi.