Intemporanea: in partenza il festival dedicato ai big della letteratura

Firenze, 6 settembre 2023 - Parte oggi il treno dedicato alla letteratura contemporanea. Non è un Frecciarossa, ma si chiama "Intemporanea" e da cinque anni attraversa alcuni spazi culturali della città: alla guida della locomotiva, il direttore artistico Pinangelo Marino; a bordo delle carrozze, scrittori e autori di spicco del panorama culturale contemporaneo. Le fermate sono sette, e il biglietto del viaggio è gratuito. La prima tappa si svolge questo pomeriggio alla BiblioteCa Nova Isolotto, dove Vena Gheno presenta con la pedagogista Alessia Dulbecco il suo ultimo saggio "L'antidoto - 15 comportamenti che avvelenano la nostra vita in rete e come evitarli" (Longanesi, 2023), che approfondisce le disfunzionali relazionali e comunicative legate al linguaggio del web e dei social.

Il percorso prosegue ancora nella biblioteca del Quartiere 4 in compagnia della cantautrice Paola Turci e di Enrico Rotelli, autore di "Nanda e io - I miei anni con Fernanda Pivano" (La Nave di Teseo, 2023), un omaggio alla celebre scrittrice, traduttrice e critica musicale, di cui proprio Rotelli fu assistente dal 2004, collaborando negli ultimi anni alla stesura della sua autobiografia. Saranno invece l'artista Francesco D'Isa e l'attivista Irene Facheris i protagonisti dell'incontro di lunedì prossimo al MAD - Murate Art District: con "Noi c'eravamo. Il senso di fare attivismo" (Rizzoli, 2023), la giovane scrittrice si interroga sul senso profondo dell'impegno pubblico a favore della collettività, sottoponendo un questionario a cui hanno risposto 1150 persone.

Un momento speciale è previsto martedì 12 alla Biblioteca delle Oblate, che ospita l'evento dedicato a Malcolm Lowry e al suo romanzo cult "Sotto il vulcano": "L'ombra del vulcano" (Einaudi, 2023) di Marco Rossari - presente in sala con lo scrittore Giordano Meacci - sposta la vicenda a Milano nel corso di un'estate assolata, dove il protagonista, reduce da una delusione sentimentale, si confronta con quella storia di autodistruzione, alcol e addii ambientata in una cittadina messicana, cercando parole nuove per l'edizione italiana del testo di Lowry, ma finendo per immedesimarsi in esso. E' invece l'Italia fascista il palcoscenico della commedia nera di Andrea Molesini, già vincitore del premio Campiello del 2011 con "Non tutti i bastardi sono di Vienna": "Non si uccide di martedì" (Sellerio, 2023) - presentato venerdì 15 alla Biblioteca Mario Luzi - è una storia di denari e di donne, tra Venezia e Rodi.

Il viaggio si conclude lunedì 18 al Cinema La Compagnia con la lectio magistralis di Emanuele Trevi, che aggiornerà portata e significato dell'opera di Milan Kundera, recentemente scomparso, e parlerà contestualmente della sua ultima, attesissima fatica letteraria, "La casa del mago" (Ponte alle Grazie, 2023), un romanzo sul rapporto con il padre psicanalista e l'elaborazione del lutto attraverso la scrittura. Dulcis in fundo, il rinnovato appuntamento con il vincitore del premio Campiello - annunciato il prossimo 16 settembre - che si terrà mercoledì 20 al Museo Novecento.