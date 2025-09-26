“Vado avanti, non mi sono mai sentita diversa”: insulti razzisti alla miss, l’orgoglio di Fanny Tardioli

Firenze, 26 settembre 2025 – Non ti curar di loro ma guarda e passa…” dice il rifacimento della celeberrima frase tratta dal Canto dell’Inferno dantesco. Una citazione che sintetizza in pieno l’atteggiamento giusto di Fanny Tardioli, seconda classificata a Miss Italia e oggetto di insulti e apprezzamenti razzisti dopo che ha sfiorato la vittoria nel concorso di bellezza più longevo e prestigioso. Tra i commenti più frequenti “Tornatene nel tuo Paese”, “Non sei degni di rappresentare la bellezza italiana”.

In realtà Fanny è italianissima, è nata in Umbria vive a Campello sul Clitunno in provincia di Perugia. “Ai leoni da tastiera dico andate a lavorare, siate più produttivi invece che stare a insultare noi ragazze", taglia corto Fanny poco dopo essere stata ospite del programma “La volta buona di Rai1” condotto da Caterina Balivo. Fanny è arrivata seconda a Miss Italia battuta solo dalla lucana Katia Buchicchio dopo aver conquistato il titolo di Miss Umbria a Gubbio.

Fanny Tardioli in una foto dal suo profilo Facebook

"Mio padre è umbro, mia madre è nigeriana: sono nata e cresciuta qui e non mi sono mai sentita diversa", sottolinea Fanny. Che spiega di non essersi sentita ferita dagli attacchi personali: "Non mi hanno toccato molto i commenti razzisti o negativi, attribuisco più importanza a quello che pensano le persone che mi conoscono e mi vogliono bene".

"Il mio post su Facebook - racconta - voleva solo sottolineare quanto sia triste vedere adulti, a volte genitori o nonni, che denigrano ragazze giovanissime. Non era un discorso solo sul razzismo, ma più ampio: ci vuole sempre educazione, anche quando non si apprezza una persona o una scelta. Quello che è brutto è che i commenti sono arrivati da persone che potrebbero essere i miei genitori o i miei nonni e dovrebbero rappresentare un esempio".

I sogni della miss

La ventiquattrenne non nasconde i suoi sogni: "Mi piacerebbe laurearmi e vincere il concorso al ministero della Giustizia per lavorare come cancelliera, ma vorrei occuparmi anche di diritti umani". "Se, invece, dovesse esserci l'opportunità di lavorare nel mondo dello spettacolo - aggiunge - mi vedrei come presentatrice o attrice, ovviamente al termine di un percorso di studio Intanto continuo a lavorare come barista e punto a laurearmi a dicembre".

Fanny Tardoli torna poi sul clima che ha trovato dopo la finale. "Mi dispiace - afferma - per chi insulta, penso che potrebbero riempire la loro giornata in tanti altri modi, leggere, portare a spasso il cane, lavorare".

E sul razzismo aggiunge: "Non è normale che nel 2025 ci siano ancora discorsi legati al colore della pelle". Infine, alla domanda se denuncerà gli insulti, Fanny è netta: "No, non mi sento ferita nell'animo, non sono cose che mi fanno perdere il sonno".

L’affetto della sua comunità

"Certo - conclude - se mai dovessero esserci violenze verbali gravi o episodi fisici, allora sarebbe diverso". Intanto Fanny si gode l’affetto della sua comunità umbra, della sua famiglia composta da papà Alberto, mamma Julie e il fratello più piccolo Junior. “Nella vita voglio cimentarmi in tante cose. Mi sono diplomata al Liceo artistico, poi ora studio Lettere a Siena. Io vado avanti per la mia strada – conclude - pronta a cogliere le occasioni che ci saranno. Di queste persone che si nascondono dietro un computer non mi importa nulla”.