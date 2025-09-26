La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Cultura e spettacoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
AlluvionatiAggressione 118Truffa posMamma e bimbo investitiElezioni regionaliPisa-Fiorentina
Acquista il giornale
Cultura e spettacoli“Vado avanti, non mi sono mai sentita diversa”: insulti razzisti alla miss, l’orgoglio di Fanny Tardioli
26 set 2025
ENRICO SALVADORI
Cultura e spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cultura e spettacoli
  3. “Vado avanti, non mi sono mai sentita diversa”: insulti razzisti alla miss, l’orgoglio di Fanny Tardioli

“Vado avanti, non mi sono mai sentita diversa”: insulti razzisti alla miss, l’orgoglio di Fanny Tardioli

La ragazza, che ha partecipato a Miss Italia, è stata colpita dall’odio in rete. Vive in Umbria: “Sono italiana, mio padre è umbro, mia madre è nigeriana, sono nata e cresciuta a Campello sul Clitunno

Fanny Tardioli, la miss umbra oggetto di insulti di stampo razzista sui social network

Fanny Tardioli, la miss umbra oggetto di insulti di stampo razzista sui social network

Per approfondire:

Firenze, 26 settembre 2025 – Non ti curar di loro ma guarda e passa…” dice il rifacimento della celeberrima frase tratta dal Canto dell’Inferno dantesco. Una citazione che sintetizza in pieno l’atteggiamento giusto di Fanny Tardioli, seconda classificata a Miss Italia e oggetto di insulti e apprezzamenti razzisti dopo che ha sfiorato la vittoria nel concorso di bellezza più longevo e prestigioso. Tra i commenti più frequenti “Tornatene nel tuo Paese”, “Non sei degni di rappresentare la bellezza italiana”.

In realtà Fanny è italianissima, è nata in Umbria vive a Campello sul Clitunno in provincia di Perugia. “Ai leoni da tastiera dico andate a lavorare, siate più produttivi invece che stare a insultare noi ragazze", taglia corto Fanny poco dopo essere stata ospite del programma “La volta buona di Rai1” condotto da Caterina Balivo. Fanny è arrivata seconda a Miss Italia battuta solo dalla lucana Katia Buchicchio dopo aver conquistato il titolo di Miss Umbria a Gubbio.

wef
Fanny Tardioli in una foto dal suo profilo Facebook

"Mio padre è umbro, mia madre è nigeriana: sono nata e cresciuta qui e non mi sono mai sentita diversa", sottolinea Fanny. Che spiega di non essersi sentita ferita dagli attacchi personali: "Non mi hanno toccato molto i commenti razzisti o negativi, attribuisco più importanza a quello che pensano le persone che mi conoscono e mi vogliono bene".

"Il mio post su Facebook - racconta - voleva solo sottolineare quanto sia triste vedere adulti, a volte genitori o nonni, che denigrano ragazze giovanissime. Non era un discorso solo sul razzismo, ma più ampio: ci vuole sempre educazione, anche quando non si apprezza una persona o una scelta. Quello che è brutto è che i commenti sono arrivati da persone che potrebbero essere i miei genitori o i miei nonni e dovrebbero rappresentare un esempio".

I sogni della miss

La ventiquattrenne non nasconde i suoi sogni: "Mi piacerebbe laurearmi e vincere il concorso al ministero della Giustizia per lavorare come cancelliera, ma vorrei occuparmi anche di diritti umani". "Se, invece, dovesse esserci l'opportunità di lavorare nel mondo dello spettacolo - aggiunge - mi vedrei come presentatrice o attrice, ovviamente al termine di un percorso di studio Intanto continuo a lavorare come barista e punto a laurearmi a dicembre".

Fanny Tardoli torna poi sul clima che ha trovato dopo la finale. "Mi dispiace - afferma - per chi insulta, penso che potrebbero riempire la loro giornata in tanti altri modi, leggere, portare a spasso il cane, lavorare".

E sul razzismo aggiunge: "Non è normale che nel 2025 ci siano ancora discorsi legati al colore della pelle". Infine, alla domanda se denuncerà gli insulti, Fanny è netta: "No, non mi sento ferita nell'animo, non sono cose che mi fanno perdere il sonno".

L’affetto della sua comunità

"Certo - conclude - se mai dovessero esserci violenze verbali gravi o episodi fisici, allora sarebbe diverso". Intanto Fanny si gode l’affetto della sua comunità umbra, della sua famiglia composta da papà Alberto, mamma Julie e il fratello più piccolo Junior. “Nella vita voglio cimentarmi in tante cose. Mi sono diplomata al Liceo artistico, poi ora studio Lettere a Siena. Io vado avanti per la mia strada – conclude - pronta a cogliere le occasioni che ci saranno. Di queste persone che si nascondono dietro un computer non mi importa nulla”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaMiss ItaliaRai