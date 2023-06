Il Mondo in Santo Spirito 2023: la terza edizione tra musica e poesia

Firenze, 29 giugno 2023 - Un crocevia di spettacoli, incontri e linguaggi. E' il sagrato della Basilica di Santo Spirito, da tre anni non più solo luogo turistico e della discussa movida, ma palcoscenico di concerti, reading letterari e approfondimenti culturali.

Merito di Salvatore Pagano e della sua associazione Bang!, capace di organizzare una programmazione ricca e attrattiva, entrata di diritto tra i sei progetti speciali dell'Estate Fiorentina. La terza edizione de "Il mondo in Santo Spirito" è una fusione di culture, generi e stili diversi, con tante discipline, musica per tutti i gusti e grande spazio dedicato alla letteratura e alla poesia.

"La cultura è l'antidoto più efficace contro l'uso scorretto degli spazi pubblici - sottolinea l'assessore alla cultura Alessia Bettini - Torniamo ad abitare Santo Spirito con un cartellone variopinto, multidisciplinare e ad ingresso libero e gratuito, per avvicinare alla lettura i cittadini di ogni età e fascia di reddito". Tante le associazioni coinvolte - da "La Nottola di Minerva" a "Febbre e Lancia", da "Ambima" a "Gli amici di Nicco" - e moltissimi gli ospiti d'eccezione presenti: da Tricarico - protagonista dell'apertura della rassegna il 1 luglio con il suo celebrato indie - Peppe Voltarelli e Marco Parente, a Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo e Maria Cassi - al centro di reading e interviste - fino a Paolo Ciampi e Leonardo Gori, che presenteranno i loro ultimi libri.

Tra gli appuntamenti più attesi, anche i concerti bandistici, realizzati in collaborazione con l'associazione Ambima, il live evento di Napoleon Murphy Brock, storico musicista di Frank Zappa, il reading in compagnia del cantautore e scrittore Andrea Chimenti, e le interviste ad Antonio Aiazzi e Leonardo Brizzi. Da non perdere infine la serata speciale del 18 agosto, con l'omaggio in memoria di Carlo Monni della sua storica Banda alle Ciance, che porterà sul palco un repertorio ricco di poesia e musica popolare.

Giulio Aronica