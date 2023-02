Il Maestro toscano Giampaolo Lazzeri dirige la Malta Symphonic Band

Giampaolo Lazzeri nella Concattedrale di San Giovanni Battista a La Valletta

Firenze, 10 febbraio 2023 – Si svolgerà venerdì 24 febbraio alle 19.30, nella Concattedrale di San Giovanni Battista a La Valletta (Malta), il concerto diretto dal Maestro toscano Giampaolo Lazzeri, il cui curriculum vanta la direzione della fiorentina Filarmonica “Gioachino Rossini” e della lucchese Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro, nonché la presidenza nazionale dell'Associazione Nazionale della Bande Italiane Musicali Autonome. “Laudate Dominum in Sanctis Eius”, questo il titolo dell'evento celebrativo della Malta Symphonic Band, per il 75° anniversario della Malta Band Clubs Association.



Il concerto, patrocinato dall'Arts Council Malta & Ministry for The National Heritage, dal The Arts and Local Government e dal Ministry of Justice, è l'evento conclusivo del più ampio programma del progetto ideato e realizzato dal Maestro Lazzeri insieme a Noel Camilleri, Presidente delle realtà musicali maltesi e titolato “Musician Series”, che si è svolto a Santa Venera tra novembre 2022 e gennaio 2023.

La Malta Symphonic Band è costituita, infatti, da allievi, studenti, neolaureati e professionisti di età compresa tra i 13 e i 30 anni, selezionati dalle molte Bande maltesi a seguito delle masterclasses di formazione per fiati e percussioni tenute da docenti professionisti e solisti, prime parti delle Bande sinfoniche militari italiane, delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dei Conservatori e Istituti Superiori di Studi Musicali italiani ed europei.



Il concerto segna, dunque, le celebrazioni del 75° anniversario della Malta Band Clubs Association che, dalla sua costituzione, con la proposta del 16 settembre 1947 e l'approvazione dell'11 gennaio 1948, ha mirato a riunire ed interconnettere tutti i clubs bandistici della nazione, una “Società delle Società musicali”, gemella dell'ANBIMA APS italiana, nata con la volontà di condividere la Bellezza della Musica, così come la pratica musicale per wind band e orchestra di fiati, con l'assegnazione di borse di studio agli studenti più meritevoli che possano sviluppare le loro capacità tecnico-espressive ed esecutive, con la realizzazione di eventi di respiro internazionale, sia di formazione sia concertistici.

La performance finale del progetto gode del supporto e della partnership della Fondazione della Concattedrale di San Giovanni Battista, della Malta Philharmonic Orchestra, dei Public Broadcasting Services, della GSD Marketing Ldt, della iCAN, della Jamaes Caterers, del portale Visit Malta (visitmalta.com) del Ministero del Turismo.



Giampaolo Lazzeri condurrà la Malta Symphonic Band attraverso un programma di musiche originali e contemporanee per orchestra di fiati.

Aprirà la serata il Te Deum del compositore olandese Jacob De Haan, costruito sul Te Deum laudamus del IV secolo e ripreso nell'inno tedesco di Ignaz Franz, nel Settecento, titolato Groβer Gott, wir loben dich. La maestosa introduzione tematica è affidata alla sezione degli ottoni; ad essa seguono altre variazioni sul Corale; un'opera solenne che apre la celebrazione dell'anniversario maltese.

Da Jacob De Haan il testimone passa al compositore maltese Ray Scibarres, con la sua creazione The Eight-Pointed Cross Chorale.

Ai due precedenti corali ne segue un terzo, Canterbury Chorale del celebre compositore belga Jan van der Roost; un brano di ampio respiro, richiesto da Robert Leveugle per la Brass Band Midden Brabant ed ispirato alla bellissima cattedrale inglese di Centerbury; molte le frasi solistiche che si alternano ai grandi insiemi, trasformando l'orchestra di fiati in un maestoso organo.

Di Davide Boario, compositore ed editore musicale piemontese, la Malta Symphonic Band eseguirà The Mistery of Malta's Co-Cathedral, una prima assoluta mondiale scritta per omaggiare questo importante e storico traguardo.

Sarà poi la volta di Mons. Marco Frisina, sacerdote, biblista e compositore, docente della Pontificia Università della Santa Croce e del Pontificio Istituto di Musica Sacra, direttore del Coro della Diocesi di Roma, con le sue solenni composizioni: Magnificat anima mea, interpretata dal soprano solista Althea Troisi, e Nada te turba, con la voce solista del tenore Cliff Zammit Stevens.

Le due opere di Mons. Frisina incorniciano Meditazione, poema sinfonico del Maestro lombardo Pietro Damiani.

Segue l'Hallelujah di Leonard Cohen, pagina scritta ed interpretata dal cantautore canadese nel 1984, qui trascritta dal Maestro Michele Mangani, contenente molti riferimenti all'Antico Testamento. Un brano dal carattere biblico e secolare, suscitante un immenso spettro di luoghi emozionali, dalla disperazione alla devozione religiosa intesa come affermazione della vita sulla terra, per arrivare alla redenzione divina post-mortem. Una vera e propria ode alla vita e all'amore.

Chiude il programma Alleluja! Laudamus te dello statunitense Alfred Reed, un inno solo strumentale diviso in tre temi principali; un primo corale affidato all'intera sezione degli ottoni; una sinuosa e fluida linea melodica interpretata da corni e legni e, infine, una quasi fanfara, annunciata dalle trombe e poi ripresa dall'intera orchestra di fiati. Si tratta di un brano commissionato a Reed da Richard S. Mountford e dalla Malone College Concert Band per il Festival bandistico statunitense della città, eseguito nel 1973.



Caterina Ceccuti