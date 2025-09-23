Chi è Francesco Di Fiore, il giovane livornese che ha incantato tutti a X Factor

Livorno, 23 settembre 2025 - Quello di Francesco Di Fiore, in città e non solo, negli ultimi giorni è il nome del momento, tutti infatti vogliono sapere di più sul giovane cantante che con la sua interpretazione di "Before you go" di Lewis Capaldi ha incantato la giuria di X Factor conquistando la bellezza di 4 sì e accedendo di conseguenza alla fase successiva del talent.

Livornese, 18 anni Di Fiore ha scoperto la sua passione per la il canto sulle note di Don't stop me now e grazie alla visione della biopic sui Queen "Bohemian Rapsody". "Avrò avuto circa 12-13 anni ed era da qualche giorno che canticchiavo quella canzone così mia madre decise di portarmi al cinema a vedere il film sui Queen, vedere Freddie Mercury esibirsi davanti a quelle folle immense mi ha estasiato, l'ho preso come punto di riferimento e anche se sono ancora molto lontano qualche passo avanti l'ho fatto", ha scherzato Di Fiore.

Dopo i Queen il giovane talento ha raccontato di aver iniziato da autodidatta: "Dopo aver visto il film ho iniziato a studiare da solo, seguendo dei video su YouTube e comprando libri sul canto e la respirazione, poi sono riuscito a convincere mia mamma a portarmi a lezione e nel giro di poco tempo mi sono ritrovato sui palchi di diversi talent dove sono stato scoperto dai manager di MTmusic con cui ho intrapreso un percorso più professionale che mi ha portato ad X Factor", ha raccontato Di Fiore.

Fra i tanti palchi calcati negli anni da Di Fiore troviamo anche quello di Notti di Talento, il talent show di cui La Nazione è media partner esclusivo: "Per è stata un'esperienza molto importante, tolto quello di X Factor infatti credo sia stato uno dei palchi più grandi, con una giuria di livello e un'organizzazione impeccabile, in quell'occasione vinsi il premio di miglior voce", ha spiegato il giovane cantante.

E anche se Di Fiore di palchi nella sua giovane carriera ne ha calcati un po', esibirsi di fronte a migliaia di persone e sotto lo sguardo vigile di una giuria composta da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro non è certo una passeggiata. "Prima dell'esibizione ho avuto problemi di respirazione - ha raccontato ancora Di Fiore - ero un po’ in ansia la sera prima di salire sul palco non riuscivo a dormire ma ripensandoci oggi devo dire che è stata una bellissima esperienza, non vedevo l'ora di salire sul palco".

Il più bello però, come si suol dire, deve ancora venire perché per il giovane talento livornese il percorso è appena cominciato, il 2 e il 9 ottobre infatti andranno in onda le due puntate dei boot camp, fase che quest'anno sarà particolarmente difficile da superare "Se nelle passate edizioni erano sufficienti tre sì per passare quest'anno sarà necessaria l'unanimità" ci ha infatti anticipato Di Fiore che a breve farà uscire sulle varie piattaforme streaming il suo primo singolo.