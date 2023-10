France Odeon: Il cinema d'Oltralpe festeggia quindici anni a Firenze

Firenze, 25 ottobre 2023 - Guardare al futuro. E' l'imperativo categorico del quindicesimo compleanno di France Odeon, il festival del cinema d'Oltralpe che celebra le nozze di cristallo con la città di Firenze. La rassegna diretta da Francesco Ranieri Martinotti con la presidenza di Enrico Castaldi è il risultato del matrimonio d'amore tra l'Institut Français e la Fondazione Sistema Toscana e presenta dal 28 ottobre al 1 novembre quattordici lungometraggi tra commedie e film d'autore, con undici anteprime nazionali.

L'antipasto è previsto stasera al Cinema Fiorella, dove sarà proiettato il thriller giudiziario "Anatomie d'une chute" di Justin Triet, premiato con la Palma d'Oro a Cannes e campione di critica e incassi al botteghino francese. Tocca invece a Woody Allen tagliare metaforicamente il nastro della cerimonia di apertura, che sabato sera propone al Cinema La Compagnia la sua ultima commedia di ambientazione e cast parigino "Coup de Chance", con uno straordinario Melvil Poupaud.

Tanti gli ospiti d'eccezione presenti in sala: dal mitico François Cluzet, protagonista del film di chiusura "Un métier sérieux" di Thomas Lilti, alla regista Caroline Vignal, che inaugura il programma con la raffinata commedia al femminile "Iris et les hommes"; dal ritorno della modella, stilista e attrice algerina Zahia Dehar, presente accanto al regista Nadir Moknèche per ricevere il Premio Sguardi Mediterranei 2023 con "L'air de la mer rend libre", ai giovani Samuel Kirchner, rivelazione nel dramma in concorso a Cannes "L'été dernier" di Catherine Breillat, e Stefan Crepon, a Firenze per il secondo anno consecutivo per raccontare insieme al produttore Olivier Debosc lo splendido inno alla settima arte "Making of", diretto da Cédric Kahn.

La giuria composta dal regista Mimmo Calopresti, la montatrice Francesca Calvelli e la giornalista Francesca Fanuele assegnerà il Premio Foglia d'Oro - Manetti Battiloro al miglior film della selezione, il cantante Piero Pelù quello alla miglior colonna sonora, e il gruppo under 25 coordinato dal critico Alain Bichon l'opera più amata dai giovani. Non solo, perché a conclusione di ogni proiezione il pubblico votando potrà selezionare la Foglia d'Oro degli spettatori.

Tra le attività collaterali, è confermato il tradizionale convegno italo-francese, dedicato quest'anno a "5 proposte per un'intelligenza artificiale etica, responsabile e rispettosa dei diritti degli autori", con la partecipazione del direttore generale della SIAE Matteo Fedeli e dell'omologo transalpino della SACD Pascal Rogard. Numerose anche le iniziative rivolte ai giovani, con la gratuità per tutti i nati nello stesso anno del festival, il progetto Prima Fila #Giovani a cura della Fondazione Cassa di Risparmio, che riserva le prime due file di posti per i ragazzi dei licei e delle università, e il coinvolgimento di una decina di artisti under 35, impegnati ad immaginare per il foyer del cinema La Compagnia la sala del futuro.