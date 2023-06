Firenze dall'Alto: la grande bellezza dell'Estate Fiorentina

Firenze, 17 giugno 2023 - Ten is the magic number. Dieci punti di vista, dieci esperienze culturali, dieci incontri al tramonto: non sono solo numeri, ma le solide realtà di una delle rassegne più gettonate, strategiche e suggestive dell'Estate Fiorentina.

La quarta edizione di "Firenze dall'alto", ideata da LAMA Impresa Sociale con il contributo di Cooperativa Archeologia, La Scena Muta ed Enjoy Firenze, è un viaggio alla scoperta di una città diversa, più lenta e assorta, antica e contemporanea, raccontata attraverso il fascino impareggiabile delle sue torri, tetti e terrazze, che ospitano oltre due mesi di concerti, visite guidate e talk con ospiti speciali.

"Firenze dall'Alto riassume il modello culturale della nostra Estate Fiorentina - spiega l'assessore alla cultura Alessia Bettini - Multidisciplinare, diffuso e capace di aprire sguardi inediti sulla città, il percorso di quest'anno unisce vari soggetti garantendo un'offerta di qualità e consentendo a cittadini e turisti di godere gratuitamente di scenari mozzafiato, dalla Torre della Zecca alla Limonaia di Villa Strozzi fino alla Cada del Popolo di Settignano".

Il festival si apre giovedì 22 giugno e il 6 luglio con le prime due visite realizzate dagli archeologi e dalle guide turistiche della Cooperativa Archeologia, che porteranno il pubblico alla scoperta dell'Antica Torre Tornabuoni, costruita nella metà del XIII secolo dalla famiglia Ruggerini e residenza fino al 1770 della dinastia dei Gianfigliazzi, e del Palazzo della Borsa, sede della Camera di Commercio di Firenze istituita - prima in Italia - nel 1770 dal Granduca Pietro Leopoldo. Nel mezzo, giovedì 29 giugno appuntamento alla Casa del Popolo di Settignano con i cantautori Dente e Federico Dragogna, che con ironia, sarcasmo e tanta buona musica rifletteranno sull'evoluzione della canzone italiana e l'avvento delle nuove tecnologie.

Tanti gli ospiti previsti in programma: Caterina Guzzanti arriva a Firenze giovedì 13 luglio alla Limonaia di Villa Strozzi con un inedito comedy show dall'alto, "La scoria infinita", tratto dal libro omonimo di Arianna Gaudio, che sarà in scena con lei e Federico Vigorito, accompagnati dal ricco tappeto musicale di Filippo Gatti.

Una settimana dopo, tocca a Teresa Cinque salire sul palco della Manifattura Tabacchi con "La cerva", un reading femminista che rilegge le fiabe tradizionali della nostra letteratura attraverso gli stereotipi di genere. E poi Cristina Donà, Elena Dak e Saverio Lanza, protagonisti il 27 luglio al Forte Belvedere de "La musa e l'orizzonte", il felice incontro tra parola e canto lungo i sentieri geografici e antropologici del mondo.

Ad agosto, spazio alle visite guidate, con la storia del Caffè del Verone, primo orfanotrofio d'Europa e rimasto tale per sei secoli all'interno dell'Istituto degli Innocenti, e la passeggiata sulle orme di Galileo e Michelangelo fino al Colle di Arcetri e alla terrazza dell'Osservatorio Astrofisico, un luogo denso di testimonianze storiche e artistiche a contatto con la natura.

Dulcis in fundo, l'incontro a fine mese con lo psichiatra Paolo Crepet, che presenta sulla Terrazza di Villa Bardini il suo ultimo libro "Lezioni di sogni. Un metodo educativo ritrovato" (Mondadori), un lungo viaggio autobiografico che ripensa la genitorialità, la scuola e il rapporto con le nuove generazioni.