Fabbrica Europa: uno sguardo trentennale sul domani

Firenze, 4 settembre 2023 - Coltivare relazioni, creare sogni, pensare il futuro. Raccontare trent'anni di Fabbrica Europa significa parlare di trent'anni di conquiste, che hanno portato alla definizione di un'identità culturale europea e contemporanea attraverso l'impegno corale delle istituzioni. Ma lo spirito della manifestazione è sempre stato quello di guardare al domani, e l'edizione di quest'anno, con il suo richiamo esplicito alle forze generative della vita - la Terra e la Donna - prosegue il suo percorso di esplorazione dei linguaggi performativi.

La rassegna, presieduta da Luca Dini e diretta da Maurizia Settembri, è un viaggio affascinante e suggestivo lungo ventisei giorni di programmazione - dall'8 settembre al 12 ottobre - cinquantasei rappresentazioni ed oltre cento artisti provenienti dai cinque continenti. Un itinerario di spettacoli, concerti, creazioni site specific e workshop che attraversa come un fiume carsico il centro e le periferie, toccando alcuni degli spazi più significativi della città: accanto al PARC delle Cascine, cuore operativo del progetto, il festival coinvolge la Manifattura Tabacchi e il Tenax, nel Quartiere 5, si allunga in centro verso la Palazzina Reale, il Museo del Novecento, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il Cinema La Compagnia, sino a raggiungere il Teatro Cantiere Florida.

Ad aprire il programma, tre protagonisti della scena internazionale come Romeo Castellucci, che su musiche del compositore Scott Gibbons porta in scena dall'8 al 10 settembre alla Palazzina Reale l'azione performativa visionaria e concettuale dell'imponente performer brasiliana Ana Lucia Barbosa, la coreografa e regista norvegese di origine Sami Elle Sofe Sara, sul palco del Teatro del Maggio giovedì 14 per testimoniare attraverso i canti yoik della montagna la memoria del nomadismo e delle migrazioni dei suoi antenati, ed il francese Jérome Bel, in scena sabato 9 e domenica 10 al Cinema La Compagnia con il suo ritratto di Isadora Duncan.

Si intitola "Mappe del nuovo mondo" la piattaforma creativa e multidisciplinare che negli spazi di Manifattura Tabacchi, PARC e Teatro Florida porta dal 14 al 20 settembre le nuove proposte dei giovani talenti internazionali, in grado di misurarsi con i linguaggi del corpo, la musica, il suono, le tecnologie e il rapporto con il pubblico: tra gli eventi principali, l'incontro tra il violinista francese Théo Ceccaldi e il cantante etiope Hewan Gebereworld, l'ibrido tra musica elettronica e danza contemporanea di Flavia Zaganelli, i due lavori ispirati alle figure di Apollo e Dioniso del coreografo Michele Ifigenia/Tyche, e le sperimentazioni di Cecilia Lentini e della coppia formata da Margherita Landi e Agnese Landi, che sfruttano le possibilità espressive offerte dalle nuove tecnologie.

Tra le novità, il doppio appuntamento dal 14 al 17 settembre al Museo del Novecento in compagnia di Agnese Banti, che alterna monologhi e dialoghi, silenzi ad esperienze di sound art combinando voci, cavi e altoparlanti, e il coreografo Francesco Marilungo, che indaga le dinamiche tra individuo e potere attraverso la performance di cinque danzatrici. E poi il belga Brandon Lagaert con l'Equilibrio Dinamico Dance Company, le creazioni di Igor x Moreno per i danzatori del Collettivo Mine, il talento della giovane coreografa Sofia Nappi e del quintetto della Compagnia Komoco, ed il progetto "Red Shoes" - ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen - ideato da Philippe Krantz per il Nuovo Balletto di Toscana.