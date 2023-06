"Poesia nella città. Ultime oscurità": al via nuove produzioni per l'Estate Fiorentina

Firenze, 17 giugno 2023 - E' un compleanno speciale quello di Versiliadanza, l'associazione di produzione, ricerca ed eventi guidata da Angela Torriani Evangelisti che celebra un trentennale di successi con un progetto ambizioso: "Poesia nella città - Ultime oscurità" è il titolo della nona edizione della rassegna che porta poesia e prosa, danza e immagini nelle biblioteche comunali fiorentine.

Il festival, realizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale il Palmerino aps e il Dipartimento SAGAS dell'Università di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina, è un itinerario interdisciplinare che riflette sulla guerra e le sue ragioni profonde a partire dal pensiero e dalle opere di grandi autori del Novecento.

"Abbiamo voluto dedicare il nostro trentennale ad approfondire drammi attuali ripercorrendo la loro triste persistenza nel corso della storia - sottolinea la direttrice Angela Torriani Evangelisti - Per questo, porteremo al Teatro Cantiere Florida il 21 giugno la prima nazionale dello spettacolo ispirato a 'The Ballet of the Nations', il testo di Vernon Lee del 1915 che rappresenta un inno pacifista contro gli orrori di tutte le guerre: un lavoro creativo con giovani coreografi under 35 che mescola teatro, letteratura e danza, da sempre cifre stilistiche e territori di ricerca fondamentali della nostra associazione".

Ad inaugurare la manifestazione nel pomeriggio, il recital di poesia e prosa con Gianluigi Tosto "Eravamo tutti giovani e belli, parole, pensieri e versi della Grande Guerra", che alla Biblioteca Buonarroti racconta la prima guerra moderna attraverso le parole e i versi dei protagonisti culturali del tempo, da Ungaretti a Saba, dai Futuristi a Trilussa, da Gadda a Corrado Alvaro. Al centro del programma, ci sarà proprio lo spettacolo dedicato a Vernon Lee.

Tra i vari appuntamenti, l'incontro con l'attore Luca Scarlini presso la Biblioteca Mario Luzi intitolato "Il passato parla al futuro - Un ritratto di Vernon Lee", previsto il 22 giugno, e un'altra giornata speciale di eventi martedì 27 alla Biblioteca Thouar: in apertura, "Una corolla di tenebre", con letture di Andrea Ulivi e Stefano Vincieri su testi di Ungaretti e Saba; a seguire, le misteriose danze guerriere di Zatò e Ychì, con Valerio Russo e Lucas Monteiro Delfino e la direzione di Senio Giovanni Barbaro Dattena, e l'anteprima dello spettacolo "There is a planet", con il performer portoghese Emanuel Santos, liberamente tratto dalla mostra fotografica di Ettore Sottsass alla Triennale Milano.