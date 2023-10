Chi sono i genitori di Paperino? Don Rosa ce lo ricorda a Lucca Comics

Lucca, 31 ottobre 2023 – Torna a Lucca Comics & Games il grande fumettista disneyano Keno Don Rosa con un incontro sul tema “Una vita tra i paperi” che si terrà il 4 novembre alle 18 nella sala Tobino di Palazzo Ducale.

Don Rosa cerca di orientarsi per le strade di Lucca alla vigilia del Lucca Comics

Un incontro condotto da due esperti come Alberto Becattini e Pier Luigi Gaspa. Erede artistico di Carl Barks, Don Rosa torna proprio nella città e nel festival dove diventò famosissimo in Italia per la serie sulla vita di Paperon de’ Paperoni in cui svelò la genealogia dei paperi permettendo di scoprire chi erano i genitori di Paperino (Ortensia de' Paperoni – sorella di Paperon de' Paperoni – e Quackmore Duck – figlio di Nonna Papera), cosa c’entra il fondatore di Paperopoli con Nonna Papera (sono nonno e nipote) e via dicendo.

Tutto questo accadde nel 1996. Don Rosa è poi tornato più volte a Lucca e dove ormai è di casa anche sulla sua pagina facebook ha pubblicato un breve e divertente video in cui appare disorientato con una cartina in mano per le vie di Lucca.