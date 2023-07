Cinema in Villa: la settima arte si affaccia su Firenze

Firenze, 3 luglio 2023 - E' una vista privilegiata su Firenze e sul meglio del cinema italiano ed internazionale: la Terrazza Belvedere di Villa Bardini torna ad ospitare la quarta edizione di "Cinema in Villa", la rassegna patrocinata dal Comune di Firenze e promossa dalle Fondazioni Cassa di Risparmio e Parchi Monumentali Bardini e Peyron con il contributo di Fondazione Stensen e Associazione culturale Musart, che da domani fino al 27 agosto offre al pubblico i film più belli della passata stagione.

proiezioni, percorsi tematici ed ospiti speciali nell'arena più affascinante della città, con un occhio d'attenzione rivolto alle famiglie: le Fondazioni aderiscono infatti alla campagna del Ministero della Cultura "Cinema Revolution" - 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei fino a settembre - e confermano l'iniziativa "Cinema in Famiglia", con ingressi gratuiti garantiti ogni giovedì per genitori e figli previa prenotazione sul sito www.villabardini.it. Accanto al ticket base (cinque euro), sarà inoltre possibile accedere con una formula scontata alla mostra "Lisetta Carmi. Suonare forte", dedicata alla grande fotografa genoana.

La serata d'apertura celebra uno dei thriller più amati del 2023, "L'ultima notte d'amore", con Pierfrancesco Favino, presentato al pubblico dal regista Andrea Di Stefano, che inaugura una serie di incontri con autori rivelazione di quest'anno, da Giacomo Abruzzese(lunedì 17) con il suo apprezzatissimo esordio "Disco Boy" a Marescotti Ruspoli (martedì 25) con il poetico "Amusia".

Saranno tre invece gli appuntamenti con "Cinema e letteratura", il ciclo di proiezioni realizzato in collaborazione con "La città dei lettori": in programma, il vincitore di quattro David di Donatello "Le otto montagne" (venerdì 14) di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con la coppia d'oro Alessandro Borghi e Luca Marinelli, "I tre moschettieri - D'Artagnan" (domenica 23) di Martin Bourboulon, e "Niente di nuovo sul fronte occidentale" di Edward Berger, premiato con quattro statuette agli Oscar.

Ed ancora, per il grande cinema hollywoodiano, quattro uscite più recenti in lingua originale con sottotitoli in italiano: da "Air - La storia del grande salto" (martedì 18) di Ben Affleck, all'atteso "Indiana Jones e il Quadrante del Destino" (sabato 22) di James Mangold, dal melodramma "Empire of light" (2 agosto) di Sam Mendes al dramma al femminile "Tàr" di Todd Field (5 agosto). E poi il ciclo "Buio in sala", che prevede tre serate - 11, 21 e 29 luglio - organizzate con il Centro Psicanalitico di Firenze: "Rapito" di Marco Bellocchio, "La stranezza" di Roberto Andò, e "Stranizza d'amuri" di Giuseppe Fiorello saranno introdotti dagli psicologi Stefania Nicasi, Alessia Fusilli De Camillis e Teresa Lorito.

Nel mezzo, il festival dedicherà da sabato 8 luglio a lunedì 14 agosto una ricca retrospettiva al mitico Nanni Moretti, che comprende - oltre al suo ultimo film "Il sol dell'avvenire" - anche il documentario "Santiago Italia" e alcuni capolavori del passato, come "Caro diario", "Aprile", "Io sono un autarchico" e "Palombella rossa".