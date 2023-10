Chille 50: mezzo secolo al servizio della comunità

Firenze, 24 ottobre 2023 - Prendersi cura in direzione ostinata e contraria. E' un viaggio controcorrente iniziato cinquant'anni fa il percorso dei Chille de la Balanza, la compagnia teatrale fondata da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza che celebra questo storico traguardo in occasione del venticinquesimo anniversario della chiusura del manicomio di San Salvi, trasformato da luogo di sofferenza e isolamento a spazio creativo di relazione e condivisione.

Un presidio culturale permanente che Regione Toscana ha deciso di riconoscere con la consegna del Pegaso, che avverrà domani nella sede del Consiglio Regionale, e la promozione di un ricco calendario di iniziative in collaborazione con il Comune di Firenze, dove i Chille risiedono da più di trent'anni: così, domenica 5 novembre appuntamento mattutino davanti al cancello dell'ex-manicomio per una straordinaria replica della "Passeggiata a San Salvi", una camminata speciale, patrocinata da Unesco e Consiglio d'Europa, che nell'arco di venticinque anni ha superato le seicento repliche con venticinquemila spettatori.

Nel pomeriggio, le celebrazioni si spostano al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dove il giornalista e drammaturgo Alberto Severi modera la presentazione del volume "Chille 50" (Pacini Editore), che raccoglie gli interventi dei protagonisti di questa incredibile parabola di rigenerazione urbana e artistica: all'incontro, saranno presenti la vicesindaca Alessia Bettini, l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio e alcuni autori del libro, come Simone Siliani, Monica Fabbri, Matteo Brighenti e lo stesso Claudio Ascoli.

Il programma prosegue martedì 21 novembre con l'evento "San Salvi e la natura" nell'ambito della Giornata nazionale degli alberi: un modo per ricordare il valore del patrimonio arboreo di boschi e foreste, ma anche l'opportunità per i cittadini di raccogliere i rifiuti solidi presenti, che andranno a comporre l'addobbo del nuovo "Marco Cavallo del XXI secolo", la scultura ideata dall'artista Edoardo Malagigi che reinventa l'opera omonima di Giuliano Scabia divenuta simbolo dello storico corteo del 1973 guidato da Franco Basaglia nel manicomio di Trieste. Il progetto, nato dal disegno non realizzato da Leonardo Da Vinci per il cavallo degli Sforza, è realizzato attraverso il crowdfunding in corso sul sito dei Chille - dove si può donare sul conto aperto da Banca Etica - e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio.

Il risultato parziale, che sarà donato alla città mercoledì 13 dicembre per la ricorrenza della chiusura di San Salvi, è una creazione alta 5 metri in plastica riciclata e stampata in 3D dalla R3DIRECT srls, mentre per la versione definitiva con i rifiuti raccolti dai cittadini bisognerà aspettare il vernissage finale dell'11 marzo 2024, a cent'anni dalla nascita di Franco Basaglia. L'obiettivo è che la scultura diventi la tappa conclusiva di un nuovo percorso turistico, che dal Cenacolo di Andrea del Sarto entri nell'ex ospedale psichiatrico incontrando Dino Campana, Art-Brut, Venturino Venturi e Francesco Romiti.