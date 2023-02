“Mi ha aiutato a salire sul quel palco”: Chiara Ferragni ringrazia il coach grossetano

Chiara Ferragni con Federico Stefanelli

Grosseto, 13 febbraio 2023 – Si chiama Federico Stefanelli, è grossetano, e ha preparato Chiara Ferragni all'appuntamento con il Festival di Sanremo. E’ un coach di public speaking, aiuta le persone a parlare in pubblico, insegnando le tecniche migliore per comunicare nella maniera giusta quando si parla di fronte a molte persone.

E non erano pochi quelli che, in platea all’Ariston e collegati, hanno visto il Festival di Sanremo nelle puntate in cui la co conduttrice era Chiara Ferragni. L'influencer da 24 milioni di follower ha prodotto una storia su Instagram ringraziando Stefanelli. "Un grazie a Federico Stefanelli – scrive la Ferragni – mio coach di public speaking, che mi ha aiutato in questi mesi a prepararmi a salire su quel palco. Grazie per tutti i bei momenti passati insieme".

Un curriculum importante quello di Stefanelli, già coach della nazionale italiana di improvvisazione teatrale. E' consulente per la comunicazione di diverse aziende anche di rilievo. Poi la chiamata da parte di Chiara Ferragni, che si è avvalsa delle competenze di Stefanelli per migliorare la sua capacità di stare in pubblico in vista della kermesse sanremese.