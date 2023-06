Amici della Musica: la seconda stagione di Andrea Lucchesini

Firenze, 23 giugno 2023 - Un contenitore di musica e bellezza. E' la nuova stagione concertistica degli Amici della Musica, l'associazione culturale presieduta da Stefano Passigli che conferma alla direzione artistica per il secondo anno consecutivo il pianista Andrea Lucchesini. Il programma, realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio, prevede settantaquattro concerti, suddivisi tra cinquanta nel cartellone principale, diciassette tra Fortissimissimo Firenze Festival e Fortissimissimo Metropolitano, e sette "Contrappunti di Stagione".

"Nella nostra atavica esterofilia, tendiamo a ritenere che altrove si faccia sempre di più meglio, considerando il nostro cartellone come un fatto acquisito e scontato - spiega Andrea Lucchesini - In realtà, è necessario difendere questo presidio di emozioni, conoscenza e socialità in un periodo complicato, allargandone i benefici anche verso le nuove generazioni. E affrontando le sfide del futuro con fiducia e speranza". L'apertura è prevista sabato 14 ottobre quando l'Orchestra Giovanile Toscana della Scuola di Musica di Fiesole, diretta dall'ungherese Gabor Takacs-Nagy, salirà sul palco del Teatro della Pergola accompagnata dalla pianista Anna Geniushene.

Confermati i due cicli principali rivolti ai percorsi d'ascolto meno consueti: "Ritratti" si compone di quattro concerti cameristici in dialogo con le opere del passato, eseguiti da Francesca Verunelli (29 ottobre), Clara Iannotta (3 dicembre), Carlo Boccadoro (11 febbraio) e Claudio Ambrosini (24 marzo), in collaborazione con GAMO; "Musica &..." si confronta invece con la poesia e la letteratura, la performance e la narrazione, alla presenza di alcuni nomi prestigiosi del panorama teatrale nazionale, dal Trio Metamorphosi a Milena Vukotic, da Sandro Lombardi alla coppia formata da Mariangela Gualtieri e Mario Brunello.

Il percorso prosegue con gli appuntamenti di Solopiano dedicati ai maestri della tastiera, che segnano il debutto in stagione di Marie-Ange Nguci (28 ottobre), Gabriella Montero (2 dicembre) e Ying Li (10 dicembre), e il ritorno di habitué del festival come Arcadi Volodos (13 gennaio), Alexandre Tharaud (27 gennaio), Nikolai Lugansky (4 febbraio), Alexandre Lonquich (9 marzo) e Grigory Sokolov (11 marzo). Grande attenzione è riservata anche ai quartetti d'archi, con la conferma in cartellone del Quatuor Diotima (19 novembre), il Belcea String Quartet (17 febbraio), il Vision String Quartet (3 marzo) e la presenza di un ospite speciale, il clarinettista Pablo Barragan (5 novembre), accanto al Quartetto di Cremona.

Non mancano infine grandi omaggi ad artisti scomparsi, come Luciano Berio ed Alvaro Company, e rodate collaborazioni: tra gli altri, saranno presenti Enrico Dindo e Pietro De Maria (18 novembre), il soprano Anna Prohaska con il pianista Julius Drake (26 novembre), le violoncelliste Sol Gabetta (9 dicembre), accompagnata al pianoforte da Bertrand Chamayou, e Julia Hagen (18 febbraio) con il pianista Lukas Sternath, e due formazioni in trio, composte da Vivian Hagner, Mikayel Hakhnazaryan e Yannick Rafalimanana (7 aprile), e Marco Rizzi, Alessio Allegrini e Benedetto Lupo (13 aprile).