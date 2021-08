Firenze, 27 agosto 2021 - Cosa succede se una regione passa dal bianco al giallo? Quali sono le regole della zona gialla? Dopo un'estate di zona bianca per praticamente tutta Italia in molti hanno dimenticato le regole che fino a poche settimane fa in realtà tutti abbiamo dovuto seguire. La situazione covid in Italia è in una fase di stallo.

E' un'estate con tanti contagi ma la curva ha raggiunto una sorta di picco. Questo non significa che in certe zone le strutture ospedaliere non siano andate in sofferenza.

La Sicilia ad esempio passerà in giallo per aver sforato i tre parametri che adesso vengono tenuti in considerazione per il passaggio dal bianco al giallo: se i casi settimanali ogni centomila abitanti sono oltre cinquanta e se le percentuali di terapie intensive e ricoveri covid sono rispettivamente oltre il 10% e il 15% allora scatta la zona gialla. Ma quali sono le regole in questa zona rispetto alla bianca?

Mascherine obbligatorie

Una delle prime regole da seguire in zona gialla riguarda le mascherine: in zona gialla vanno tenute non solo nei luoghi chiusi ma obbligatoriamente anche all'aperto. In zona gialla dunque dovremo passeggare all'aperto con la mascherina.

Ristoranti, limite commensali

In zona gialla sarà possibile cenare liberamente all'aperto. Ma per cenare in un ristorante al chiuso c'è il limite di quattro commensali. In zona bianca invece questo limite non c'era, a patto ovviamente di avere, per cenare all'interno del locale, il green pass. Anche in zona bianca, per cenare al chiuso (con la limitazione dei quattro commensali) serve sempre il green pass.

Green pass

In zona gialla il green pass diventa fondamentale. Teatri, musei, impianti termali, stadi in zona gialla sono aperti, ma serve, come in zona bianca, il lasciapassare verde, proprio come in zona bianca.

Sposamento tra regioni

In zona gialla ci si può comunque spostare tra regioni diverse senza limitazioni e senza green pass. Si possono anche raggiungere le seconde case. Da ricordare che in zona gialla adesso non vige alcun coprifuoco e potremo liberamente uscire di casa all'orario che vogliamo sulle 24 ore.