Zona Casentino, il Ser.d si trasferisce nella nuova sede

Arezzo, 21 giugno 2023 – La Direzione della Zona Distretto del Casentino informa che Il Ser.D di Bibbiena, a causa dello spostamento in nuovi locali, resterà chiuso il giorno martedì 27 giugno, data in cui verrà effettuato il trasloco dall'attuale sede di Via Turati a Bibbiena alla nuova sede di Via Rignano n. 11/C1-11/C2, sempre a Bibbiena. Il servizio sarà allocato all’interno di un complesso immobiliare denominato “Centro Integrato Servizi”, al secondo piano dell’Edificio “B” secondo piano.

Sarà di nuovo attivo dal giorno mercoledì 29 giugno nella nuova sede. Tutte le informazioni relative al Ser.d sono reperibili alla pagina del sito aziendale https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/dipendenze/ambito-aretino