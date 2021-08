Firenze, 25 agosto 2021 - La prima buona notizia è che per il momento Toscana, Umbria e Liguria rimangono in zona bianca. Non c'è un rischio incombente di zona gialla ma ovviamente il monitoraggio è continuo. Gli ultimi dati di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha prodotto i nuovi dati, quelli che porteranno alle decisioni sui colori.

Tutti i dati sono basati sulla settimana 16-22 agosto. Da ricordare, per leggere i dati stessi, che una regione va in zona gialla se supera i 50 casi settimanali ogni centomila abitanti e supera il 10% di terapie intensive per pazienti covid e il 15% di ricoveri ordinari per covid. Tutte le decisioni definitive saranno prese venerdì 27 agosto dal Ministero della Salute.

Toscana

La situazione della Toscana resta relativamente tranquilla. Al momento le terapie intensive sono al 7% (il limite per entrare in zona gialla è al 10%) mentre la presenza di pazienti covid nei posti letto ordinari è dell'8% e sale di un punto (qui il limite è il 15%). Come è noto invece, è notevolmente superiore al normale il tasso dei positivi settimanali ogni centomila abitanti: al momento, riporta l'Agenas, è al 118,48 per la settimana 16-22 agosto, ma in calo rispetto alla settimana precedente (quella 9-15 agosto, quando era stato il 132,16).

Umbria

Con un picco giornaliero di positivi arrivato a 187 il 4 agosto, l'Umbria affronta questa mini quarta ondata con attualmente il 9% delle terapie intensive occupate (quindi a un passo dal limite del 10%) e l'8% dei ricoveri ordinari per covid. Si abbassa tra l'altro l'indice di positivi settimanali ogni centomila abitanti, che adesso è a 86,99 contro il 98,6 della settimana precedente.

Liguria

Il rischio di zona gialla è molto basso attualmente per la Liguria. La regione registra un 5% di terapie intensive occupate per covid e un 5% di ricoveri ordinari covid. Sale però nelle ultime tre settimane l'incidenza dei casi settimanali ogni centomila abitanti. Nella settimana 16-22 agosto è al 72,47 contro il 68.93 della settimana precedente e il 58,1 della settimana 2-8 agosto. Il 19 agosto c'è stato il picco dei casi di questa quarta ondata: sono stati 212.

Sicilia virtualmente gialla

La Sicilia è virtualmente gialla, visto che ha sfondato il tetto del 10% delle terapie intensive covid piazzandosi all'11%. Adesso si aspettano le decisioni ufficiali del Ministero della Salute, ma secondo i dati di Agenas la situazione è questa. Attualmente risulta al 19% la percentuale dei ricoveri nei reparti ordinari covid. Il tasso di positivi ogni centomila abitanti si piazza, per la settimana 16-22 agosto, a 186.