“Zero Spreco”: visita del capogruppo di FDI in consiglio regionale Francesco Torselli

Arezzo, 16 febbraio 2024 – “Aisa Impianti è una struttura che non ha eguali in Italia e conta pochissimi esempi simili in Europa”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli, in visita all’impianto a recupero integrale di San Zeno, insieme a Nicola Carini, vice presidente della Provincia di Arezzo e al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri. Accompagnati dal presidente di Aisa Impianti s.p.a Giacomo Cherici e dal direttore generale Marzio Lasagni, la delegazione ha potuto conoscere il percorso integrale di lavorazione dei rifiuti e visionare le ultime strutture realizzate.

“È energicamente autosufficiente e produce un surplus di 18 milioni di Kwatt all’anno capaci di servire una città di circa 18 mila persone- ha detto Torselli al termine dell’incontro. L’azienda ricerca costantemente nuove tecnologie per smaltimento e riconversione dei rifiuti. Le 70 mila tonnellate di rifiuti organici e potature che arrivano qui ogni anno vengono trasformate in parte in biometano e compost. L’odore dell’impianto si percepisce solo a pochi metri dalla struttura, non per chilometri e chilometri come avviene per esempio a Case Passerini. Aisa Impianti dimostra che è possibile un’altra via nella gestione dei rifiuti e cioè le centrali a recupero totale. Di pari passo alla diffusione di strutture come questa, deve imporsi anche il paradigma dei rifiuti a chilometri zero per cui i rifiuti devono percorrere il più breve tragitto possibile tra il luogo di produzione e smaltimento. Così si otterrà una riduzione dei costi in termini ambientali ed economici. Ci ha lasciato basiti il fatto che siano venuti a visitare l’impianto gli assessori della Regione Umbria ma l’assessore toscano all’ambiente non abbia mai visto la struttura. Visto che Monni è impegnata nell’elaborazione del piano rifiuti, la invitiamo a vedere come lavorano a San Zeno”.

“Abbiamo ricevuto la visita del capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia Francesco Torselli e siamo molto contenti perché la realtà dell’impianto a recupero integrale di San Zeno é sempre più conosciuta a livello ragionale e oltre- ha detto il presidente di Aisa Impianti s.p.a Giacomo Cherici. È una grande soddisfazione sapere che quando queste realtà vengono conosciute, vengono anche comprese e non raccontate malamente da chi magari ha interessi diversi. Perché su queste realtà purtroppo per tanti anni si è fatta cattiva politica e questo ha determinato l’arretratezza nel nostro paese a livello impiantistico”.