World Polio Day: i Rotary Club impegnati nell'eradicazione della Poliomielite

Firenze, 27 ottobre 2023 - Erano oltre 150 i soci presenti alla serata solidale rotariana organizzata in occasione del World Polio Day, che ha permesso la raccolta di più di 5000 euro. Ad organizzare l'evento sono stati il Rotary Club Bisenzio Le Signe in interclub con altri 4 Club dell'Area Metropoltana 1 - Rotary Club Prato, Rotary Club Mugello, RotaryClub Fiesole , Rotary Club Scandicci -. Il progetto internazionale per cui sono stati raccolti i fondi è il ben noto "End Polio Now", attraverso il quale la Rotary Foundation si impegna ad eradicare la Poliomielite dal pianeta, attraverso un intenso programma di vaccinazioni. "Il Rotary - hanno spiegato gli organizzatori - è impegnato in questo progetto da oltre 35 anni, e l'obiettivo è più vicino che mai. Oggi infatti la Poliomielite rimane endemica solo in Afghanistan e Pakistan, ma è essenziale continuare a lavorare per mantenere liberi dalla Polio gli altri Paesi. Infatti, se oggi la vaccinazione si interrompesse, entro dieci anni questa terribile malattia potrebbe paralizzare fino a 200.000 bambini ogni anno. Il Rotary continuerà la sua missione anche attraverso ulteriori eventi da svolgersi nel territorio, affinché venga mantenuta la promessa fatta alle generazioni future di avere un mondo libero dalla Polio."

Caterina Ceccuti